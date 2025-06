Un movilero descorchó un champagne por la condena a CFK y lo echaron de LN+, pero había otras razones

La salida del movilero Tomás Díaz Cueto de LN+ trajo mucho revuelo. Mientras que existe la versión de que fue desvinculado por el video que subió a sus redes sociales en el cual descorcha un champagne y brinda como festejo por la condena de Cristina Fernández de Kirchner, también aseguraron que su desempeño dejaba mucho que desear, en términos de peleas con la gente en la calle y la negativa a cubrir el temporal en Bahía Blanca porque no quería ensuciarse las zapatillas.

"No me lo esperaba, la verdad que estaba muy contento haciendo mi laburo. Me llegó la sorpresa hoy. Me citaron para contarme esta situación, a las 10. Tengo que tratar de entender qué fue lo que pasó. Entiendo que es un proceso que va a llevar un par de días, por lo menos para acomodar las ideas y ver qué realmente hice mal para que algo así suceda. En materia profesional creo haber cumplido todas las expectativas", aseguró el periodista ante un móvil de LAM.

Según justificó, su familia la pasó siempre muy mal en lo laboral por cuestiones políticas. "Luchó mucho durante el kirchnerismo. Previo a ellos estuvimos bien, posterior a ellos estuvimos bien", reconoció. "Cuando descorché el champagne, como lo hicieron muchísimos colegas, lo hice con total ingenuidad. Estoy contento porque hay justicia. No por Cristina en particular. Si no por todos", añadió después.

La distinción que también hizo en la publicación personal, alrededor de que la decisión de la Corte Suprema, fue que la definió como "un puntapié inicial en la historia de la política argentina para que empiecen a ir presos los que tienen que ir presos", sin importar la bandera política.

Tomás Díaz Cueto descorchó un champagne por la condena a CFK.

Al mismo tiempo, mientras señaló que la decisión de la empresa es definitiva, recordó que le comentaron que la situación en la calle estaba difícil para la señal, porque estaba muy caliente. "Eso lo que me comentaron, cuando yo nunca tuve ningún problema en la calle, entonces eso me llama un poco la atención", lamentó.

"La verdad que tengo muy buen vínculo con todos en la calle. O por lo menos me estoy enterando ahora que a alguien le molestó eso en particular. Me gustaría que me lo diga y me justifique por qué le molestó, porque yo digo que vayan en cana todos los corruptos. Ahora, si te molesta que alguien esté tomando champagne y no te molesta que Cristina sea una corrupta, no sé qué decirte", deslizó sobre su desplazamiento.

Lo cierto es que las versiones que llegaron a la periodista de LAM Juli Argenta, fueron bastante diferentes. "Que nunca tuvo problemas con gente de la calle, ya de por sí es mentira", deslizó, en una afirmación que también apoyó su compañera Marcela Feudale., quien aportó que fueron muchas esas situaciones.

Argenta también expuso otra razón que generó enojo en las autoridades del canal y que derivó en un debilitamiento de la relación laboral. "Me dijeron que fue muy criticado cuando estuvo en Bahía Blanca porque él habría pedido: 'no quiero ensuciarme las zapatillas'", contó la periodista.