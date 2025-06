Cristina Kirchner tras el fallo de la Corte: "El cepo al voto popular está consumado"

Luego de que la Corte Suprema dejara firme su condena en la causa Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner anunció que solicitará cumplir prisión domiciliaria en su casa del barrio porteño de Monserrat. En un extenso mensaje publicado en su cuenta de X (ex Twitter), la ex presidenta cuestionó duramente al máximo tribunal, denunció una maniobra de proscripción orquestada por el poder económico y reafirmó su voluntad de presentarse ante la Justicia el próximo miércoles. "El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona, poniéndole un cepo al voto popular...", comienza la publicación, en la que CFK acusa al Poder Judicial de haber ejecutado una estrategia política para impedir su participación electoral.

El posteo de Cristina Kirchner tras el fallo en su contra

El fallo ratificado esta semana por la Corte Suprema confirma la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada por el Tribunal Oral Federal N° 2 en diciembre de 2022, por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública durante su gestión como presidenta. Cristina consideró que el proceso fue parte de una operación político-judicial: "El engendro político-electoral conocido como 'Vialidad', que culminó este martes con 'el fallo que sí salió'".

La ex mandataria solicitó al TOF N° 2 cumplir la pena bajo arresto domiciliario, invocando motivos de seguridad personal. "No se trata de un privilegio", advirtió, y explicó que su pedido está basado en dos razones principales. La primera, de orden institucional: como ex presidenta, debe contar con custodia permanente de acuerdo con la normativa vigente. La segunda, de mayor peso simbólico y político: el intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre de 2022.

Cristina recordó aquel hecho como un "verdadero y auténtico milagro", aludiendo a que el arma que apuntó a su cabeza no llegó a dispararse. "Se conocen y están siendo juzgados los autores materiales del hecho, pero el Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos", denunció, sugiriendo que existe una decisión deliberada de proteger a los sectores que, según ella, promovieron tanto el intento de asesinato como su proscripción política.

Cristina Fernández de Kirchner desde su balcón en su casa de Constitución

En su mensaje también diferenció su accionar del de otros dirigentes: "No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea", escribió, en una clara alusión -sin nombrarlo- al ex presidente Mauricio Macri. Finalmente, anunció que el próximo miércoles 18 de junio se presentará en los tribunales de Comodoro Py para "estar a derecho", como, según aseguró, lo ha hecho siempre.