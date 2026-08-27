Lo viejo funciona: vuelve el espíritu del Nokia 1100 con una batería que dura más de 40 días

En tiempos dominados por los smartphones, las aplicaciones y la conexión permanente, HMD Global decidió recuperar una fórmula que marcó a quienes atravesaron la transformación tecnológica de los últimos 25 años. La compañía lanzó el Nokia 300 Charge, un celular básico que apuesta por la resistencia, la autonomía y la sencillez, tres características que convirtieron al recordado Nokia 1100 en un fenómeno mundial.

El principal atractivo del nuevo equipo es su batería extraíble de 3.700 mAh, que, según informó la empresa, puede ofrecer más de 40 días en espera con una sola carga. De esta manera, el modelo busca revivir el espíritu de aquellos teléfonos que podían utilizarse durante varios días sin necesidad de conectarlos a la corriente.

Vuelve el Nokia 1100

La propuesta prescinde deliberadamente de varias funciones habituales en los dispositivos modernos. El Nokia 300 Charge no tiene acceso a internet, cámaras de alta resolución ni aplicaciones. Cuenta con una pantalla de 2,4 pulgadas y una resolución de 320 x 240 píxeles, además de un procesador Unisoc SC6531E.

Sus especificaciones internas también son muy limitadas: posee apenas 4 megabytes de memoria RAM y otros 4 megabytes de almacenamiento. Sin embargo, esa capacidad puede ampliarse hasta los 32 gigabytes mediante una tarjeta microSD.

En materia de conectividad, el teléfono solamente es compatible con redes 2G GSM 900/1800. Esta característica restringe su funcionamiento a las regiones donde esa infraestructura todavía continúa operativa.

La vuelta del Nokia 1100 promete una batería eterna

Entre sus herramientas se destaca una linterna LED de alta potencia que, de acuerdo con HMD Global, es cuatro veces más brillante que la incorporada en el Nokia 105 lanzado en 2023. También incluye una entrada para auriculares de 3,5 milímetros y permite escuchar radio FM sin necesidad de utilizar antenas externas.

Una de las particularidades del Nokia 300 Charge es que también puede funcionar como cargador portátil para otros dispositivos electrónicos. Esta función de carga inversa opera mediante un puerto USB-C de 10 vatios.

Para activarla, el equipo cuenta con un botón físico ubicado en el lateral derecho del chasis. Así, el usuario puede comenzar a cargar otro aparato sin tener que buscar la opción dentro de diferentes menús.

Por el momento, el Nokia 300 Charge solamente se encuentra disponible en Filipinas. Su llegada a otros mercados todavía no fue confirmada.

El Nokia 1100 inspiró a un nuevo modelo

El Nokia 1100, el modelo que inspiró la nueva apuesta

La filosofía que sostiene al Nokia 300 Charge tiene un antecedente histórico. A finales de 2003, Nokia presentó el Nokia 1100, un celular que terminó convirtiéndose en el teléfono más vendido de todos los tiempos.

El dispositivo alcanzó las 250 millones de unidades comercializadas, según un informe elaborado por Visual Capitalist a partir de datos de Yahoo Finance y Omdia. Su sucesor directo, el Nokia 1110, quedó en el segundo puesto del ranking con 248 millones de equipos vendidos.

El éxito del Nokia 1100 no estuvo vinculado con especificaciones tecnológicas avanzadas. Su carcasa antideslizante soportaba golpes y caídas, el teclado era cómodo para distintos tipos de usuarios y la batería podía resistir varios días de uso continuo sin recarga.

Vuelve el celular más querido por muchos durante una decada

Con un precio inicial cercano a los 100 dólares, el equipo ayudó a democratizar el acceso a la telefonía móvil en mercados emergentes de África, Asia y América Latina. Para millones de personas, se convirtió en su primer celular.

Un dato refleja la magnitud del fenómeno: la unidad número mil millones vendida por Nokia en 2005 fue, precisamente, un Nokia 1100 comprado en Nigeria.

El modelo tampoco tenía cámara, conexión a internet ni aplicaciones de mensajería instantánea. Estaba pensado principalmente para realizar llamadas y enviar mensajes de texto, aunque también incorporaba funciones elementales como alarma, calculadora y el popular juego Snake.

El juego de la viborita fue de los primeros virales

Esa sencillez, lejos de funcionar como una desventaja comercial, fue una de las claves de su adopción masiva, especialmente en áreas rurales y regiones con una infraestructura tecnológica limitada.

Con el paso del tiempo, el Nokia 1100 también se convirtió en un objeto de colección. En plataformas como eBay, los equipos usados pueden encontrarse desde los 70 dólares, mientras que las unidades conservadas en su estado original llegan a ofrecerse por valores considerablemente más altos.

El nuevo modelo propone una linterna cuatro veces más potente

Aunque dejó de fabricarse en 2010, el modelo continúa teniendo presencia en el mercado de segunda mano más de una década después. Su resistencia, la duración de su batería y su facilidad de uso todavía despiertan nostalgia entre quienes lo utilizaron.

El Nokia 300 Charge recupera ahora esa filosofía, aunque incorpora algunas adaptaciones propias de 2026: reemplaza el antiguo cargador propietario por un puerto USB-C, posee una batería de mayor capacidad que la de cualquier teléfono básico anterior de la marca y suma la posibilidad de cargar otros dispositivos.