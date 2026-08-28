Tras el escándalo Libra, Mauricio Novelli vuelve a vender cursos cripto

"Tuve suerte, ¿no?", se pregunta jactancioso ante la cámara vertical de su teléfono celular. Y redobla el concepto: "Un montón de suerte en las más de 200 operaciones que hice". Quien habla no es un cirujano, es Mauricio Novelli, el trader estrechamente ligado al caso Libra, una de las criptoestafas más relevantes de la historia argentina y que tiene como protagonista nada menos que al presidente de la Nación. ¿El objetivo del video? Volver a vender cursos y formación en trader, para que aquellos que los tomen tengan tanta "suerte" como él.

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Novelli, que cultivaba un muy bajo perfil tras aquel 14 de febrero de 2025, cuando Javier Milei le presentó al mundo una cripto moneda llamada Libra. Aquel respaldo institucional disparó el precio del criptoactivo desde una fracción de centavo hasta rozar los 5 dólares en cuestión de horas. Sin embargo, la euforia financiera terminó en un tendal de pérdidas: poco después, la cotización se desplomó abruptamente luego de que billeteras digitales virtuales (wallets) presuntamente vinculadas a los creadores del proyecto y operadores con información privilegiada liquidaran de forma coordinada sus tenencias, retirando cerca de 100 millones de dólares de los fondos de liquidez. La maniobra fue calificada por los damnificados bajo la modalidad de un rug pull (tirón de alfombra).

Cuando se lanzó el token, el 14 de febrero, el joven trader se encontraba en Estados Unidos junto a su socio Manuel Terrones Godoy y con el empresario Hayden Mark Davis, creador del proyecto $LIBRA, y mantuvo un numeroso intercambio de mensajes con el Presidente y su hermana Karina, durante el breve ascenso y el rápido desplome del proyecto. El 16 de febrero, Novelli regresó a la Argentina.

Javier Milei y Mauricio Novelli

En el libro "$LIBRA, historia de una trampa" escrito por Juan Alonso, se describe la apertura de cajas de seguridad el 4 de febrero de 2025, 10 días antes del lanzamiento del criptoactivo, las cuales fueron vaciadas por su madre y su hermana "apenas tres días después de consumada la presunta estafa".

"Las cámaras de seguridad de la sucursal Martínez del Banco Galicia tomaron el ingreso de los Novelli el 17 de febrero a las 10:40 de la mañana. María Alicia Rafaele y María Pía Novelli -su madre y su hermana- descendieron al subsuelo y accedieron a las cajas numeradas como 81-9-0 y 478-1-6".

QUIÉN ES NOVELLI

Su trayectoria se desarrolló a través de N&W Professional Traders, una academia de formación en inversiones que fundó junto a su socio Jeremías Walsh. Desde allí ofrecía capacitaciones sobre mercado cambiario y operatoria financiera. Fue en ese ámbito donde comenzó su relación con Milei, quien desde 2020 dictaba cursos en esa estructura a cambio de honorarios. Ese vínculo, inicialmente profesional, se sostuvo en el tiempo y se profundizó con el crecimiento político del economista hasta su llegada al Poder Ejecutivo.

Con Milei en el poder, Novelli pasó a tener un acceso frecuente a la Casa Rosada y a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei. Ese vínculo no solo fue institucional, sino también operativo: la investigación judicial analiza por estas horas si esa cercanía fue utilizada como un activo dentro de negocios vinculados al mundo de las criptomonedas.

Mauricio Novelli

En junio de 2023, Novelli ordenó separar dinero para "la secretaria de Milei", y ya con el gobierno en funciones, un mensaje alude a "juntar los 4000 para Karina". Para los investigadores, estos elementos forman parte de una línea de análisis que busca determinar si existieron pagos sistemáticos y recurrentes vinculados a la figura del hoy jefe del Estado.

La pericia también permitió reconstruir cómo Novelli explotaba ese vínculo en el plano comercial. En la organización del Tech Forum, por ejemplo, compartió una selfie con Milei tras una reunión en Casa Rosada y la utilizó para promocionar el evento ante potenciales sponsors. "Milei va a querer que sea a color, así se le notan los ojos", comentó en uno de los intercambios. En otro audio, mencionó la posibilidad de organizar "un evento con presidencia" en un hotel porteño.















