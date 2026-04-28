Gribaudo presentó "Democracia Algorítmica" en la Feria del Libro y advirtió sobre el impacto político de la IA

El secretario administrativo de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y ex senador provincial, Christian Gribaudo, presentó su libro "Democracia Algorítmica" en el marco de la 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en una actividad que reunió a dirigentes políticos, legisladores, académicos y vecinos en la Sala D.F. Sarmiento. La exposición estuvo acompañada por el vicerrector de la Universidad del Este, Federico Cerri Martínez, mientras que también participaron el subsecretario de Inversiones de la Ciudad, Augusto Ardiles, y el analista político y profesor de la UBA Luis Tonelli, quien moderó el encuentro.

Gribaudo presentó "Democracia Algorítmica", su libro sobre IA

"El libro tiene que ver con lo que hoy llamamos inteligencia artificial (IA), los algoritmos, las plataformas y la lógica de los datos, que comenzaron a transformar la política", sostuvo Gribaudo durante la presentación. En ese sentido, afirmó que la IA aparece como "una estructura de poder" que empieza a incidir en "qué vemos, qué consumimos, qué creemos, a qué le tememos, con quiénes interactuamos y cómo tomamos decisiones".

Gribaudo presentó "Democracia Algorítmica", su libro sobre IA

El dirigente también explicó que la obra busca poner en discusión el avance acelerado de estas tecnologías sobre la vida cotidiana y el sistema político. "Vimos un tema para aprender. No queríamos quedarnos afuera del debate, y hoy estamos viendo como se acelera ese debate desde la visión tecnócrata", analizó. Uno de los momentos más llamativos de la actividad se produjo cuando Gribaudo presentó un perro robot que recorrió la sala entre el público mientras continuaba la exposición sobre inteligencia artificial y automatización. Desde una mirada académica, Cerri Martínez señaló que el libro surge de la necesidad de advertir que "algo nuevo estaba ocurriendo, que modificaba los procesos de comunicación y de intercambio de información entre los miembros de la sociedad".

Gribaudo presentó "Democracia Algorítmica", su libro sobre IA

Además, Gribaudo planteó que la inteligencia artificial está redefiniendo la política en tres dimensiones centrales: "La forma en que se construye el poder, la manera en que circula la información y el modo en que se toman las decisiones". En esa línea, enumeró que actualmente la IA ya interviene en sistemas de scoring, vigilancia, acreditaciones crediticias, reconocimiento facial, justicia predictiva, diseño de políticas públicas e incluso en el ámbito sanitario. "Cuando una herramienta automatizada clasifica, prioriza o decide, deja de ser un soporte técnico para convertirse en una mediación política", agregó Cerri Martínez.

Sobre el cierre, el ex diputado nacional insistió en la necesidad de avanzar en regulaciones específicas sobre inteligencia artificial. "No solo cambia las herramientas, sino que modifica las reglas del juego, quién influye, cómo se construye la legitimidad, cómo se produce la verdad pública y cómo se distribuye el poder", afirmó Gribaudo, quien además remarcó que "hablar de IA sin abordar el ámbito político directamente es una forma de ocultar el problema".

Finalmente, sostuvo que la regulación debe desarrollarse dentro de "un marco democrático, inteligente, flexible y anticipatorio" y concluyó: "Regular la inteligencia artificial es posible y debe situarse en un término intermedio: ni prohibitivo ni de libre albedrío, sino con marcos de responsabilidad ciudadana, empresarial y política, para que los derechos de los ciudadanos no sean vulnerados". La presentación contó con una amplia presencia de dirigentes y legisladores, entre ellos Waldo Wolff, Silvia Lospennato, Guadalupe Tagliaferri, Emmanuel Ferrario y Matías López, además del presidente de la Feria del Libro, Christian Rainone.