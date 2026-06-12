¿Por la China? Acusaron a Mauro Icardi de desobedecer una orden judicial vinculada a sus hijas

Cuando la paz parecía reinar entre Mauro Icardi y Wanda Nara, estalló un nuevo conflicto que vuelve a involucrar a las hijas que tienen en común. Cabe recordar que el futbolista se reencontró con las menores el sábado pasado y, en las últimas horas, habría incumplido una orden clara dictada por la Justicia.

El fin de semana, el delantero pasó a buscar a las niñas por la entrada del barrio privado donde vive la conductora. Si bien entre los ex no hubo contacto directo, todo transcurrió en relativa calma, algo que incluso llamó la atención de quienes siguen de cerca el enfrentamiento mediático y judicial que mantienen desde hace meses.

Mauro Icardi no cumplió con sus hijas y desató la furia de Wanda Nara

El régimen aprobado por el tribunal contempla una serie de obligaciones específicas durante el tiempo que las niñas permanezcan con él, entre ellas el cumplimiento de actividades previamente pautadas y vinculadas a su salud.

Entre las medidas dispuestas por la Justicia también figura una caución de 8 millones de pesos, una cifra considerablemente menor a los 400 millones que había solicitado Ana Rosenfeld en representación de Wanda Nara. En este contexto, las recientes acusaciones vuelven a encender las alarmas alrededor del acuerdo alcanzado y abren un nuevo foco de tensión en una batalla que parece no tener fin.

Mauro Icardi no llevó a sus hijas a las actividades

Según detalló Damasia Ochoa en Primicias Ya, Icardi no llevó a las nenas ni a la psicóloga ni a la kinesióloga, y tampoco habrían asistido al colegio. "Mauro no está cumpliendo con nada. Hoy estuve hablando con Ana Rosenfeld", aseguró la panelista.

Además, explicó que el futbolista ya habría perdido los 8 millones de pesos entregados como garantía. "Ayer Mauro no llevó a sus hijas a las actividades", afirmó.

"¿Quién le cuenta a Wanda? ¿Se lo contaron las chicas o los profesionales?", planteó Ochoa antes de revelar cómo se enteró la conductora. "Se entera porque los profesionales estaban esperando el turno con las nenas y nadie les avisó. Faltaron y sin aviso", sostuvo.

Ante las inasistencias, las profesionales se comunicaron con la conductora de Masterchef para consultar qué había ocurrido y allí la empresaria tomó conocimiento de la situación. "Está todo muy complicado, pero Ana me dice que todavía no puede indicar bien qué va a pasar porque lo están terminando de resolver. Lo que sí me dice es que Mauro no se está dando cuenta y nos está ayudando", agregó la periodista.

La historia de la China Suárez que deschavó a Mauro Icardi

Cabe recordar que Icardi solicitó la restitución de sus hijas a Turquía, país donde actualmente juega al fútbol y donde las menores vivieron antes de instalarse en Buenos Aires. Sin embargo, este tipo de episodios podrían perjudicar su pedido, ya que quedarían expuestos presuntos incumplimientos de las obligaciones impuestas por la Justicia.

Para echar más leña al fuego, Eugenia "La China" Suárez compartió en sus redes sociales que asistió junto a sus dos hijos menores a un partido de hockey de su hija mayor. A partir de esa publicación, comenzaron las especulaciones sobre la presencia de Icardi en el lugar. Muchos usuarios relacionaron los horarios y sostuvieron que el futbolista habría acompañado a la actriz, motivo por el cual Francesca e Isabella no habrían asistido a las actividades que tenían programadas. Por el momento, ninguna de las partes confirmó esa versión.