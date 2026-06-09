La Ciudad reúne a especialistas de todo el país para debatir el futuro de las finanzas públicas

La Ciudad de Buenos Aires se convirtió esta semana en el epicentro de uno de los encuentros más importantes vinculados a la administración de los recursos públicos en Argentina. En el año en que celebra el 30° aniversario de su autonomía, la capital del país fue elegida para albergar la XLII Reunión Plenaria del Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la República Argentina.

Buenos Aires fue elegida como sede de la XLII Reunión Plenaria del Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas.

El encuentro, que comenzó este lunes en el Parque de Innovación y se extenderá hasta el miércoles 10 de junio, reúne a los principales responsables técnicos del presupuesto público nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires, además de representantes de municipios y organismos especializados. El foro tiene como objetivo promover una mejor gestión de los recursos estatales mediante el intercambio de experiencias, la armonización de metodologías financieras, el fortalecimiento de la transparencia fiscal y la coordinación de políticas económicas entre las distintas jurisdicciones del país.

La apertura estuvo encabezada por el ministro de Hacienda y Finanzas porteño, Gustavo Arengo; el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman; y el presidente del Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas, Hugo Zubillaga. Durante su intervención, Arengo destacó la trayectoria y la importancia institucional que adquirió este espacio a lo largo de tres décadas. "La relevancia que este foro ha tenido durante las últimas tres décadas, constituyéndose en un espacio de intercambio, cooperación y fortalecimiento institucional, y en una referencia clave en materia de análisis para las distintas administraciones presupuestarias del país", afirmó.

El ministro también remarcó la necesidad de fortalecer los mecanismos de cooperación entre las distintas jurisdicciones frente a los desafíos que enfrenta la gestión pública. "Los desafíos diarios que enfrentamos en la gestión presupuestaria de cada provincia o municipio demuestran claramente la importancia de generar estos espacios, ya que estas instancias fortalecen los vínculos entre jurisdicciones y nos brindan herramientas clave para mejorar de manera directa la administración del día a día", sostuvo.

Buenos Aires fue elegida como sede de la XLII Reunión Plenaria del Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas.

En un contexto donde las administraciones provinciales y municipales enfrentan restricciones presupuestarias, demandas crecientes de servicios y la necesidad de modernizar sus estructuras, el encuentro busca generar consensos técnicos y compartir experiencias exitosas de gestión. Arengo también valoró la participación de representantes de todo el país y destacó el carácter federal de la convocatoria. "El federalismo se construye y se sostiene con encuentros colaborativos como este que estamos celebrando hoy", señaló.

A lo largo de las tres jornadas, especialistas y funcionarios debatirán sobre algunos de los principales desafíos que atraviesan actualmente las finanzas públicas argentinas. Entre los temas previstos figuran la situación macroeconómica nacional, el estado de las cuentas públicas provinciales, los mecanismos de financiamiento para proyectos de inversión, las políticas de transparencia fiscal y gobierno abierto, y las experiencias de articulación entre programas, gestión y presupuesto.

Buenos Aires fue elegida como sede de la XLII Reunión Plenaria del Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas.

Además, uno de los ejes destacados será el análisis de las nuevas herramientas tecnológicas aplicadas a la administración estatal, con especial atención al uso de inteligencia artificial en los procesos presupuestarios y de planificación financiera. La elección de Buenos Aires como sede del encuentro adquiere un valor simbólico adicional en el marco de los festejos por los 30 años de autonomía de la Ciudad, una fecha que invita también a reflexionar sobre la evolución de las capacidades institucionales y financieras de los gobiernos locales en la Argentina. Durante tres días, funcionarios y especialistas compartirán diagnósticos, experiencias y propuestas con un objetivo común: mejorar la calidad de la gestión pública y fortalecer las herramientas que permiten administrar de manera más eficiente y transparente los recursos del Estado.