El Gobierno cedió y los discapacitados podrán viajar en transporte público sin certificado y con la SUBE

El Gobierno nacional anunció que desde el próximo viernes las y los discapacitados tendrán el beneficio de viajar con 100% de descuento en el transporte público, sin presentar el certificado de discapacidad y con la tarjeta SUBE. La habilitación comenzará en los servicios de jurisdicción nacional, mientras que el actual sistema será reemplazado de forma escalonada.

"A partir del próximo viernes 19 de junio, las personas con discapacidad podrán viajar con 100% de descuento en colectivos y trenes utilizando directamente su tarjeta SUBE, sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD). El trámite de vinculación podrá realizarse a través de la web de SUBE", anunció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El tuit de Manuel Adorni en donde anunció que las y los discapacitados no deberán exponer su certificado para viajar gratis en trenes y colectivos.

"La nueva modalidad convivirá con el sistema actual y comenzará a implementarse en los servicios de jurisdicción nacional, con el objetivo de extenderse progresivamente al resto del país. Fin", cerró el funcionario en una publicación realizada en su cuenta de X (ex Twitter), la cual se plagó de respuestas ofensivas por la investigación de enriquecimiento ilícito que tiene en su contra.

Hasta el momento, cada vez que una persona con discapacidad subía al transporte o cuando los inspectores pasaban a vigilar, debía presentarles el certificado impreso, sin importar cualquier afectación física evidente. Si bien el anuncio es el que cambió esta perspectiva, en los hechos la presión de familiares y discapacitados fue fundamental para que se imponga este subsidio anti motosierra.

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Quienes quieran acceder al beneficio deberán realizar un trámite virtual para vincular la tarjeta SUBE correspondiente, que se realizará a través de la web oficial del servicio. De esta manera, se podrá sincronizar a la persona con discapacidad a una cuenta en particular, para que los viajes sean completamente gratuitos de manera automática.

Según explicaron, en una primera instancia la digitalización comenzará a implementarse de forma estricta en las líneas de transporte de jurisdicción nacional, aunque el objetivo de la administración del presidente Javier Milei, según informó su vocero, es extender el despliegue hacia el resto de las provincias y localidades del país de forma progresiva.