Incendio en Tolosa: ya se restableció el servicio al 60 por ciento de los afectados

Tras el incendio en Tolosa, EDELAP avanza en la normalización del servicio eléctrico. A las 15 horas, más del sesenta por ciento de los usuarios afectados ya cuenta con el servicio eléctrico normalizado. La distribuidora eléctrica activó su Plan Operativo de Emergencia desde primeras horas de la madrugada, tras el incendio ocurrido en la Estación Transformadora Tolosa, que dejó sin servicio eléctrico a casi 65 mil usuarios de distintas zonas de La Plata y localidades aledañas, poniendo a disposición todos sus recursos técnicos y operativos, los cuales se encuentran trabajando en la reconfiguración de la red para poder avanzar en la normalización del suministro.

Si bien al momento de la emisión de este comunicado ya se logró restablecer el servicio a 43.000 usuarios, el plan de reposición total será ejecutado de forma paulatina, ya que requiere la instalación de más de quince grupos electrógenos y un amplio operativo de personal técnico, priorizando los servicios esenciales; entre ellos los establecimientos de salud y usuarios electrodependientes.

Los 22 mil usuario que aún permanecen sin suministro representan el cinco por ciento del total de los usuarios de la distribuidora. Dada la magnitud de los trabajos, que incluyen el despliegue de equipamiento pesado y de gran porte, las autoridades de la empresa EDELAP mantienen diálogo permanente con el Gobierno municipal y provincial con el objetivo de coordinar recursos y brindar asistencia junto a las fuerzas vivas de la comunidad a los vecinos de La Plata, Ensenada, Lisandro Olmos, Manuel B. Gonnet, Ringuelet, San Carlos y Tolosa; que se vieron afectados por esta situación.

Cronología del incidente

A las 2:30 de la madrugada de hoy, y por causas que se encuentran bajo investigación, se produjo un incendio en una instalación perteneciente a la Estación Transformadora Tolosa, ubicada en calle 528, entre Camino General Belgrano y calle 9, de la ciudad de La Plata.

Gracias al trabajo en conjunto de los Bomberos, personal de Defensa Civil de la Municipalidad de La Plata y técnicos de EDELAP, el foco del incendio pudo ser sofocado alrededor de las 6 hs, mientras que personal especializado continúa trabajando en el lugar para establecer las causas del siniestro.