Romina Gaetani rompió el silencio tras las declaraciones de su ex: "No me importa nada"

Romina Gaetani volvió a referirse a la acusación por violencia de género que tiene contra su ex pareja, el empresario Luis Cavanagh, quien se defendió de manera pública el último jueves en una entrevista televisiva en la que aseguró haber sufrido ataques por parte de la actriz y precisó que nunca la golpeó, a contramano de lo que se supo en la Justicia. La mujer se mantuvo firme y demostró el apoyo que tiene en la causa.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue cómo Gaetani interrumpió a la prensa que durante una conferencia improvisada y en la calle buscaba repetir los argumentos que había dicho su ex la noche anterior en LAM, el programa de América TV que conduce Ángel de Brito. "Disculpá. No me interesa para nada que me relates lo que esta persona dijo ayer", sostuvo.

La actriz cuestionó que salga a hablar y a denunciar asuntos después de siete meses de que ella lo haya puesto en el centro de la escena, mientras que también intentó demostrar cierta superación de lo que ocurrió con Cavanagh. De corazón, digo que no me importa nada. Para mí es pasado", consideró, en un intento de dar vuelta la página y terminar con un asunto que la tuvo paralizada desde diciembre de 2025.

"Yo siempre me puse a disposición de la Justicia, desde el 28 de diciembre. Todo mi enero, todo mi febrero fue estar en contacto más con la Policía que con mi familia, estando de fiscalía en fiscalía", describió. Además, agradeció "a la Fiscalía de Pilar" por ofrecerle "un oficial" en la puerta de su casa, gesto que rechazó por no considerarlo "necesario".

Romina Gaetani y Luis Cavanagh, cuando todavía eran pareja.

"También veo que están atentos en renovarme cada tres meses el botón antipánico, la perimetral. Y bueno, la indagatoria, lo que significa, lo que tengo entendido en mis humildes palabras de no entender mucho de tecnicismos es que apoyan, me acompañan y creen en la declaración y en la denuncia que hice", argumentó enseguida, en una sumatoria de los indicios que demuestran que la Justicia respalda su denuncia original.

Antes de finalizar, una periodista intentó contarle que Cavanagh aseguró que iba a presentar un video para demostrar que había sido una víctima, lo que motivó un nuevo enojo de Gaetani. "No me cuentes lo que él me dice. No me importa. Él está en todo su derecho de salir a hablar y me parece muy bien", respondió. "¿Te llama la atención algo?", le consultaron. "Si una hace una denuncia por violencia, después de eso, ¿qué te llama la atención?", concluyó.