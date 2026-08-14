¿Qué son las "batallas de aura"? El fenómeno viral que saltó de TikTok a las plazas

Las "batallas de aura" se convirtieron en uno de los fenómenos virales del momento entre jóvenes y adolescentes. Lo que comenzó como una expresión propia de las redes sociales ahora también llegó a parques y plazas, donde los participantes compiten para demostrar quién tiene más carisma, seguridad, estilo o capacidad para llamar la atención. El término "farmear aura" combina el concepto de farmear, tomado de los videojuegos y utilizado para describir la acumulación de recursos, experiencia o recompensas, con "aura", una palabra que en internet pasó a representar el magnetismo, la presencia y la confianza que transmite una persona.

Así, "ganar aura" significa protagonizar una situación que genera admiración o reconocimiento, mientras que una situación incómoda o vergonzosa puede hacer que alguien "pierda aura". De ahí surgieron expresiones como "+1000 de aura" o "-5000 de aura". Aunque la idea de "aura" ya estaba presente en el anime y los videojuegos de rol, el uso actual del término comenzó a expandirse en comunidades de gaming y básquet de Estados Unidos hacia fines de 2023 y alcanzó una difusión global durante 2024, especialmente a través de TikTok.

En Argentina, la expresión ganó popularidad dentro de la comunidad streamer y tuvo entre sus principales impulsores a La Cobra (Lautaro Del Campo), quien utilizaba el concepto para reaccionar a videos y comparar el "aura" de distintos futbolistas. Las imágenes de Lionel Messi antes de los partidos de la Selección se transformaron así en ejemplos recurrentes de momentos con "aura". La dinámica es sencilla: los participantes ingresan a un círculo o espacio delimitado y realizan una acción para impresionar al público o a un jurado. Pueden bailar, hacer poses, exagerar gestos, improvisar movimientos o protagonizar alguna situación inesperada.

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Los aplausos, gritos y reacciones de los espectadores funcionan muchas veces como una forma de puntuación. El objetivo no es ganar dinero ni demostrar una habilidad deportiva específica, sino generar una reacción y construir un momento memorable. Durante 2026, este tipo de competencias comenzó a multiplicarse en distintas ciudades de Brasil y algunos eventos reunieron a cientos de participantes, mientras los videos alcanzaron millones de reproducciones en redes sociales. El fenómeno también se expandió en Argentina y encontró terreno fértil en TikTok, Instagram y Twitch.

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El salto de las pantallas al espacio público mantiene la misma lógica de las redes: llamar la atención, provocar una reacción y convertir ese momento en contenido viral. Más allá del humor y la estética absurda, las batallas funcionan también como una nueva forma de entretenimiento y socialización, especialmente entre los más jóvenes, que encuentran en ellas un espacio para improvisar, interactuar y mostrar personalidad frente a los demás.