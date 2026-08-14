La inesperada confesión de la hija de Rolando Barbano que lo dejó sin palabras en vivo

Nina Barbano, la hija de Rolando Barbano, se volvió una habitué de Antes Que Nadie, el programa de Luzu TV en el que su padre participa con sus columnas de policiales. Con su picardía e inocencia, la nena logró conquistar no solo a los integrantes de la mesa, sino también al público, que cada vez que aparece pide más de ella en las redes sociales.

Este viernes, la pequeña acompañó nuevamente a su papá al programa en la previa del Día del Niño y, justamente, los más chicos se convirtieron en protagonistas de la emisión. La hija del periodista se puso al frente de la dinámica de "El problemómetro", una sección en la que los oyentes cuentan sus problemas y los integrantes del ciclo determinan qué tan graves son.

Rolando Barbano con su hija Nina

En esta oportunidad, quienes se comunicaron fueron menores de edad y fue precisamente uno de sus relatos el que abrió la puerta para que Nina lanzara, con total inocencia, un inesperado comentario sobre su propia familia que puso en aprietos a Barbano.

Un nene contó que en el colegio tenía un amigo cuyos padres estaban separados y que, por ese motivo, tenía dos casas. Él, en cambio, estaba angustiado porque solamente tenía una. La situación despertó inmediatamente una pregunta de Diego Leuco hacia Nina. "¿Vos tenés dos casas ahora, Nina?", quiso saber el conductor.

Nina Barbano en Antes Que Nadie

"Sí, pero la verdad es que no quería tener dos casas", respondió la nena sin ningún tipo de filtro. La frase tomó por sorpresa a Barbano, quien suele mantener un fuerte hermetismo alrededor de su vida privada, y provocó inmediatamente las carcajadas del resto de la mesa. "Que escuche el padre", repitió varias veces El Trinche, mientras el periodista intentaba atravesar el incómodo pero divertido momento que había generado la sinceridad de su hija.

Sin embargo, Nina continuó con la dinámica como si nada hubiera ocurrido y dio su veredicto sobre el problema planteado por el pequeño oyente: "No diría que es un problema porque no es un problema querer tener dos casas", sostuvo.

Así, casi sin proponérselo, la hija del periodista dejó a su papá frente a una inesperada encrucijada entre su realidad familiar y el deseo que ella misma expresó en vivo. Cabe recordar que Rolando Barbano es padre de Nina y Rocco, fruto de su relación con Micaela Mendelevich. Actualmente, el periodista está en pareja con Marina Calabró, aunque ambos decidieron mantener casas separadas y, por el momento, no tienen planes de convivencia.

De hecho, hace apenas un mes, Calabró explicó en diálogo con Pronto cómo funciona la dinámica de la pareja. "Con Rolando cumplimos dos años en octubre pasado así que en octubre del 2026 serán tres, si Dios quiere. Nosotros no convivimos: él vive en Núñez, yo en el límite entre Palermo y Barrio Parque, y estamos súper bien así", contó.

Barbano y Calabró viven separado

La periodista también reveló cómo se organizan para compartir tiempo juntos sin necesidad de mudarse bajo el mismo techo: "Dos días por semana me quedo a dormir en su casa, y el fin de semana o los días que él no está con los chicos también. Nos vamos turnando, pero sí, tenemos dos casas".

De esta manera, la dinámica de ir y venir entre dos hogares no resulta para nada extraña en la vida cotidiana de Barbano y Calabró. Sin embargo, la espontánea confesión de Nina dejó en evidencia que, desde la mirada de una nena, tener "dos casas" puede significar algo completamente diferente. Y una vez más, con apenas unas palabras, la pequeña consiguió aquello que pocas veces ocurre al aire: dejar sin demasiada respuesta a su papá.