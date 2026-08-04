Filtran los videos de la novia de Facundo Moyano caminando desnuda por Belgrano: quién es la influencer

Después del confuso episodio que terminó con Facundo Moyano demorado, aparecieron videos de Candela Arizaga caminando desnuda por las calles del barrio porteño de Belgrano. Las imágenes muestran a la influencer sola, desplazándose de manera bastante errática y balanceándose de un lado a otro mientras algunos vecinos observaban la escena completamente desconcertados y que, lejos de ayudarla dejaron todo registrado en videos.

En ese material, Arizaga aparece en plena vía pública durante la madrugada, visiblemente alterada y sin ropa; el parte policial confirmó que el episodio comenzó alrededor de las 5:03, tras dos llamados al 911: uno por una presunta agresión y otro que alertaba sobre una mujer desnuda corriendo por la avenida del Libertador. La Policía de la Ciudad llegó hasta el edificio ubicado en el 5414 de esa avenida.

Candela Arizaga

Según la información oficial, Arizaga salió corriendo hacia la calle y Facundo Moyano fue detrás de ella. Ambos fueron interceptados por los efectivos en el cruce de Virrey Vértiz y Sucre, a unos 350 metros del lugar donde habría empezado la gresca, al parecer entre ellos dos.

El parte policial consignó que ambos se encontraban "bajo efectos de estupefacientes" aunque las imágenes no permiten establecer por sí solas qué había consumido la influencer ni cuál era su estado clínico.

Candela Arizaga

Arizaga fue asistida por el SAME y trasladada al Hospital Pirovano, donde quedó bajo observación luego de que, frente al persona policial, expresara que había sufrido lesiones por parte del dirigente sindical. La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal Norte.

Quién es Candela Arizaga

Candela Arizaga tiene 23 años y lleva acumulados unos 300 mil seguidores en Instagram. En sus redes comparte fotos de altísimo nivel, viajes carísimos y, como toda influencer muestra su vida cotidiana desde qué come, cómo entrena y su pasión por recorrer el mundo.

A comienzos de 2024 confirmó su relación con el cantante de RKT L-Gante y, aunque duró pocos meses, ambos compartieron imágenes y videos que oficializaron el vínculo. Aunque también Arizaga fue vinculado con el futbolista Enzo Fernández, luego de un viaje a Londres en el que habría coincidido con el campeón del mundo, sin embargo ninguno de los dos confirmó públicamente una relación.

Candela Arizaga y L-Gante

La joven también suele mostrar su fanatismo por Rosario Central. En distintas publicaciones aparece en el estadio Gigante de Arroyito alentando al equipo rosarino y vistiendo la camiseta del club. Sin embargo, ahora, los videos de su caminata desnuda por Belgrano volvieron a ponerla en el centro de la escena mientras la Justicia intenta determinar qué pasó durante esa madrugada junto a Facundo Moyano.