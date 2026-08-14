"Estoy bajo tratamiento oncológico y me bajé de la prepaga": alarma la migración a la salud pública por el ajuste

La motosierra de La Libertad Avanza (LLA) que desfinancia al Estado y desregula el mercado sin importar consecuencias, también tiene su correlato en las coberturas médicas. Casi como si fuera un efecto mariposa de los despidos y la merma en los salarios, los afiliados a empresas de medicina prepaga y obras sociales se redujeron en 1.200.000 familias desde que asumió Javier Milei. Mientras que algunos no pueden pagar más y se van, otros hacen lo posible para sostener su cobertura, sin importar los descalabros económicos que eso genere.

"Pude sostener mi prepaga hasta el mes pasado", aseguró ante BigBang Martín, un afiliado de Jerárquicos Salud. "Por mí y mis dos hijos ya me estaban cobrando casi 600 mil pesos y mi situación salarial no me permitía sostenerlo. En los últimos años hasta tuve tres trabajos para lograrlo, pero ya se me hizo imposible", reconoció el trabajador de prensa de 42 años, que es uno más de los 1.028.412 afiliados que se cayeron del sistema desde noviembre de 2023, según los datos que publicó el Instituto Argentina Grande (IAG).

Cada vez son más las familias que abandonan las prepagas y vuelven al hospital público.

Según el relevamiento que hizo la entidad de los datos que se desprenden de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), esta dinámica golpea de forma directa al sistema de salud público, ya que en comparación con noviembre de 2023 más de 1.200.000 familias se quedaron sin cobertura médica.

"En mi caso tuve que dejar el plan que tenía y pasar al Plan Médico Obligatorio (PMO) que funciona únicamente con los aportes de mi trabajo en blanco", explicó Martín. "Estoy bajo tratamiento oncológico y no puedo abandonar todo. Al menos de esta manera tengo menos opciones pero no me quedo sin la medicación que eventualmente necesite recibir", añadió, tras sentenciar la experiencia como "frustrante" y "profundamente alienante" en términos de salud mental.

Estoy bajo tratamiento oncológico y no puedo abandonar todo. Al menos de esta manera tengo menos opciones pero no me quedo sin la medicación que eventualmente necesite recibir

El efecto de la motosierra y la flexibilización laboral que el Gobierno de LLA impuso casi como política de Estado tiene su correlato en ciertas cifras que reflejaron los cambios en el mercado de trabajo. La única obra social que tuvo un crecimiento considerable desde 2023 y que aumentó sus afiliados en un 154% fue OSDEPYM, la versión de OSDE a la que pueden acceder los monotributistas. El rubro en sí creció un 7,4% mientras que el resto vio cómo su actividad se desmoronaba.

Por otro lado hay más datos que demuestran lo poco que derrama la economía en este modelo de Milei que pretende beneficiar a tres sectores por arriba del resto: las finanzas, la minería y energía, y el agro. La Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) tuvo una caída del 15,9% de sus afiliados, muy cercana a lo que fue el 20,2% de la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC), que debió enfrentar los cierres de negocios en el marco de una recesión que parece no tener fin.

La salud pública se vio sobredemandada por el éxodo de las prepagas.

"Me tuve que ir de la cobertura médica del Hospital Alemán en 2025 porque ya no podía pagarla con mi sueldo de administrativa", reveló Cintia, una mujer de 41 años de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a quien los aumentos constantes del servicio, que fueron a contramano de las paritarias, terminaron por exiliarla del sistema. "Tengo tres hijas que ya son independientes, pero me dolió por el menor que todavía tiene 16", lamentó ante BigBang .

Desde noviembre de 2023 hasta mayo los aumentos de las empresas de medicina prepaga fueron del 417%, una cifra que está demasiado lejana a los topes de 2% mensual de las paritarias que manejó el gobierno libertario desde que llegó al poder. Sólo en los últimos dos meses, los indicadores que registró el IAG determinaron que la estadística escaló a un promedio del 440%, un número que fue en sintonía con los servicios y otros tarifazos que golpearon de lleno el bolsillo de las familias trabajadoras.

Las ventas en los últimos años estuvieron más difíciles y salir de la prepaga fue, muchas veces, la diferencia que puso el plato de comida en mi mesa

"Además de mi trabajo como administrativa, cuando vuelvo me pongo con mi emprendimiento de jabones y champús ecológicos, que es con lo que termino de hacer la plata que necesito para llegar a fin de mes. Las ventas en los últimos años estuvieron más difíciles y salir de la prepaga fue, muchas veces, la diferencia que puso el plato de comida en mi mesa", confesó Cintia, quien debe repartir el tiempo entre sus dos empleos y la familia, como tantos otras y otros trabajadores de la Argentina que se someten al pluriempleo.

Párrafo aparte merece la inflación, que en el lapso de noviembre de 2023 a mayo de 2026, cuando las prepagas aumentaron un 417%, tuvo un incremento del 293%. Más allá de que el Gobierno se llenó la boca con que venía a parar esta tendencia y no pudo hacerlo más que en el escenario imaginario de números de 20 cifras, el salto fue notoriamente superior en las coberturas médicas privadas que en cualquier otro rubro.

Las prepagas siguen aumentando y asfixiando a quienes menos tienen, pero no pueden abandonar el servicio por cuestiones de salud.

Un caso testigo

Mientras que muchos trabajadores se bajaron, otros van camino a eso porque la economía no camina ni repunta. "Estoy pagando $385.000 por mes en Medife por la cobertura mía y la de mi hija, que tiene 23 años y la puedo mantener como grupo familiar porque estudia en la universidad", indicó ante BigBang Leandro, un diseñador gráfico de 48 años que también se somete desde hace mucho tiempo al pluriempleo para lograr sostener su nivel de vida.

El profesional tuvo que bajarse del plan que tenía a principios de 2025 con la desregulación que desató fuertes aumentos. Luego proyectó bajarse de forma definitiva en diciembre de ese año porque, más allá de lo económico, la había usado muy poco en los 25 años en las que la había pagado. Básicamente habían estado para él con las cinco lesiones que tuvo mientras jugaba al fútbol y con alguna otra enfermedad moderada.

La situación económica que estoy pasando viene desde que ganó Milei, que estoy cada vez más complicado porque los ingresos me bajan cada vez más

Aunque todo ese panorama cambió drásticamente. "En noviembre de 2025 fui a hacerme un montón de chequeos y me salió que tenía un quilombo en el corazón y tenía que ver que era. Así que estoy haciéndome muchos exámenes para identificar qué tengo y cómo estoy", explicó Leandro, quien calculó que abandonará definitivamente el servicio en los próximos meses, cuando aclare y encamine lo que tiene.

"Soy muy ordenado con la plata. Trato de no tener deudas, trato de no complicarla de más. La situación económica que estoy pasando viene desde que ganó Milei, que estoy cada vez más complicado porque los ingresos me bajan cada vez más. No sólo es lo que se licuó con la inflación y la liberación del mercado, sino que además se me están cayendo los tres ingresos que normalmente tenía", reflexionó Leandro.

Las prepagas aumentaron más de 440% desde que asumió Milei.

Su ejemplo puede graficar tranquilamente la naturaleza del pluriempleo y los cambios en la economía del país en los últimos años. Antes de que asuma Milei, su principal ingreso provenía de trabajos freelance como diseñador que hacía para el exterior, algo que se vio interrumpido por el dólar alto de la actualidad. En cambio, su entrada menos significativa en aquel entonces, hoy es la principal de su día a día: la docencia universitaria.

El rubro atraviesa una crisis notoria, con reclamos permanentes de los gremios docentes y un planteo directo para que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario y, aún así, sostienen el día a día de Leandro. El tercer sector con el que trabaja él e el textil, que también se vio golpeado por la apertura indiscriminada. "Ese ingreso está por el piso más que la docencia universitaria", graficó el diseñador.

Estoy viendo opciones de pagar una prepaga más barata, pero lo analizo seriamente, porque si se me transforma en un gasto mensual fijo que me rompa la economía, me voy a dar de baja igual

"Como soy muy cuidadoso con la plata y no quiero endeudarme, estoy optando por vender lo que tengo, que además me consume seguro, nafta y arreglos", consideró Leandro, quien venderá su auto en los próximos meses y quien debió deshacerse de una moto que tenía, que usaba menos que el otro vehículo. "Estoy viendo opciones de pagar una prepaga más barata. Mi hija tiene un trabajo con obra social y quizás tendría que cubrirme a mí mismo, pero lo analizo seriamente, porque si se me transforma en un gasto mensual fijo que me rompa la economía, me voy a dar de baja igual", admitió. "Me da bronca porque la tuve 25 años", concluyó el profesional.