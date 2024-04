La historia de Mika Prada, rescatista: cómo adoptar, acoger y combatir el maltrato animal

El 29 de abril se celebra un año más el Día del Animal en Argentina, fecha que conmemora el fallecimiento del doctor Ignacio Lucas Albarracín, en 1908, quien fue el fundador de la Sociedad Protectora de Animales y el precursor de la Ley Nacional de Protección de Animales.

Albarracin fue además el precursor de la lucha contra las riñas de gallos, la doma de potros, corridas de toros y tiro a la paloma y con esta normativa, promulgada en 1891, se expresó por primera vez en el país la obligatoriedad de brindar protección a los animales, impidiendo su maltrato o caza, cuya ley sirvió además como precursora para que otros países tomaran este ejemplo e incluso sentó un antecedente ante el interés de la ONU.

Hoy, varios y lejanos años después, la lucha contra este tipo de maltratos creció más, así también como la conciencia de adoptar y cuidar a los animales como parte de la familia. De hecho, según los últimos datos arrojados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cada 100 personas que viven en Capital Federal, hay 16 perros y 12 gatos, lo que implica que la mayoría de las familias tienen al menos una mascota.

Para conmemorar este día y ampliar sobre los rescates y el cuidado animal BigBang se comunicó con Mika Prada, la influencer y productora audiovisual que dedicó su vida entera a cuidar de los animales y que hoy, gracias a sus redes sociales, formó una red de concientización tal que llegó a canales de televisión y al interés incluso de modificar la Ley 14.346 de Maltrato Animal.

En la actualidad, se fomenta la adopción

¿Cómo es un día de rescate?

-Hay muchas formas de rescatar, pero en general es por redes sociales, me envían la foto o el video del animal que está maltratado y siempre preparo el vehículo para tener una alfombra, una camita, un pretal, alimento y gasas. Es una especie de "kit veterinario" porque nunca sabés con lo que te vas a encontrar. Voy con mucha esperanza de poder salvar esa vida, con mucha adrenalina, alegría pero también con mucho dolor porque si los humanos, que son nuestra misma especie, no lastimaran a los animales no deberían haber rescates, así que a veces me pongo bastante triste. Pero voy con una actitud positiva de poder rescatar a ese animal, darle una vida con mucho amor y una solución. Siempre voy orando, soy muy creyente y voy pidiéndole a Dios que proteja a ese animal hasta que llegue. Mi principal fuente siempre es la oración.

Has visto muchos animalitos en situaciones muy alarmantes que después finalmente salen adelante y llegan a tener una familia, ¿cómo te sentís al ver eso?

-La mayoría de animales que rescato están en situación alarmante; caballos que están siendo explotados por carros por tracción de sangre, perros desnutridos, hembras preñadas o en celo que están siendo violadas por un montón de perros que no tienen raciocinio para no hacerlo, siempre me encuentro con lo peor, con lo más bajo. Siempre con la esperanza de poder darle un final feliz. Si es un caballo, que vaya a un campo, si es un perro o un gato que vaya a una familia. Siempre encontrar una solución. ¿Cómo me siento? Y, se me desgarra el alma. Llega un momento que ya la tengo dormida de tanto dolor y no puedo poner mis sentimientos primero. Lo primero es esa vida que tenés que salvar, no tengo tiempo para preocuparme por cómo me siento.

Mika rescata animales desde que tiene doce años.

¿Cómo podemos concientizar sobre la importancia de adoptar y cuidar bien de un animal?

-Una de las mejores formas de concientizar es adoptando. Mi frase de cabecera es "Adoptá con los ojos del corazón". ¿Qué significa? No importa la raza, si es lindo o no es lindo, lo adoptás con el corazón. La mejor concientización es darle el ejemplo a los demás porque estás adoptando, que le estás dando una oportunidad a ese animalito que no tenía ninguna posibilidad de salir de esa situación vulnerable. Así como caiste vos con tu perrito, así como caigo yo, que adoptamos y los salvamos y les dimos esa oportunidad de vida que jamás se los imaginaba, ellos también son muy agradecidos.

¿Qué es lo que le hace falta a la sociedad para generar más conciencia?

-A la sociedad lo que le hace falta es entender que nosotros, los humanos, no somos la especie más importante. El mundo es lo más importante, los animales y los humanos acompañamos el mundo, o sea, somos parte de un ecosistema, pero no somos los más que nadie y por eso nos creemos muchísimo más y decidimos dañar a los demás. Formamos parte de un todo. Eso ayuda a generar conciencia.

Hablemos sobre la ley de maltrato animal, ¿Qué hay que cambiar y que hay que dejar de la normativa?

-La Ley Animal que está en Argentina está hecha desde hace muchos años, y si bien obviamente por algo había que empezar y no había la concientización, el apoyo y la cultura que tenemos hoy, hay que seguir reformándola porque es necesario articular y modificar un montón de penas que están muy bajas por maltrato animal y sacar otras que ni siquiera deberían estar. Por ejemplo, el experimento a los animales tiene que estar prohibido, los criaderos clandestinos también, las jineteadas, la tracción a sangre, entre otras cosas.

Tiene que haber hospitales veterinarios en todas las provincias gratuitos, tienen que haber veterinarias 24 horas porque los animales ya son parte de nuestra sociedad y necesitan atención médica sin importar la raza. Por esto tiene que modificarse la ley. Sin la ley no podemos avanzar en nada, es algo super importante para tener en cuenta.

Mika Prada.

¿Qué haces desde tu lugar como comunicadora?

-Como comunicadora vivo educando, rescatando, ayudo a todo el mundo que me pide ayuda desde diferentes lugares. Trabajo. Soy un ejemplo de trabajo. Todo lo que hago, es con mi dinero, soy productora audiovisual así que no pido un peso, no pido donaciones, lo que hago es transparente total. O sea, soy el ejemplo de que con trabajo y esfuerzo todo se puede lograr. He trabajado hasta 17 horas por día, hasta los sábados y los domingos para poder llevar adelante todos los rescates. Todo esto lo hago como comunicadora.

¿Cuáles son tus proyectos futuros?

-El 2 de mayo estreno mi programa de Streaming de animales, es el primer programa de estas características en el mundo. Con esto logro llegar a más corazones, a más vidas, vamos a ayudar a muchas causas solidarias que sean transparentes y que lo necesiten. Siempre trabajando por el amor de los animales y el de las personas que sé que los quieren ayudar. Es uno de mis proyectos más valiosos y estoy muy feliz de que sea por Telefe.