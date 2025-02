Lágrimas y dolor en Israel: Hamas entregó los cuerpos de los niños Bibas, pero su mamá Shiri sigue desaparecida

La tragedia de la familia Bibas se transformó en un símbolo del horror desatado por Hamas desde el 7 de octubre. El Ejército de Israel confirmó la identificación de los cuerpos de Ariel y Kfir Bibas, dos niños que fueron secuestrados junto con su madre, Shiri, en el kibutz Nir Oz. Pero el tercer cuerpo entregado por Hamas no pertenece a su madre, sino a un desconocido, sumando un nuevo capítulo de incertidumbre y angustia a este calvario.

A través de un comunicado, las autoridades del ejército israelí señalaron: "Después de completar el proceso de identificación por parte del Centro Nacional de Medicina Forense en cooperación con la Policía de Israel, representantes de las FDI informaron a la familia Bibas que sus seres queridos, Ariel y Kfir Bibas, de bendita memoria, han sido identificados. Se encontró que el cuerpo adicional recibido no era el de Shiri Bibas y no se halló coincidencia con ningún otro secuestrado".

La familia Bibas fue secuestrada el día del estallido.

La noticia de la confirmación de sus muertes estremeció a Israel. "El corazón de toda la nación está desgarrado. Mi propio corazón está desgarrado", expresó el primer ministro Benjamín Netanyahu en un videocomunicado en el que también calificó a los milicianos de Hamas como "monstruos". Según las autoridades israelíes, Ariel y Kfir fueron "brutalmente asesinados" mientras se encontraban en cautiverio en noviembre de 2023. El hecho de que el cuerpo de su madre no haya sido devuelto solo aumenta la indignación y el dolor. "Pedimos a Hamas que devuelva a Shiri Bibas, así como a todas las personas secuestradas", exigió el portavoz del Ejército israelí, Avichay Adraee.

La entrega de los restos de los niños fue precedida por una exhibición macabra en Khan Yunis, donde milicianos de Hamas colocaron los féretros en un escenario rodeado de pancartas propagandísticas. Una de ellas mostraba los ataúdes con banderas israelíes junto a la escalofriante frase: "El retorno de la guerra = El retorno de tus prisioneros en ataúdes". Este acto fue condenado por la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja, que lo calificaron de "abominable y cruel". El padre de los niños, Yarden Bibas, fue liberado el pasado 1 de febrero en un intercambio de prisioneros.

Su desesperación por encontrar a su esposa y a sus hijos lo llevó a convertirse en un rostro visible de la lucha por la liberación de los rehenes. El pequeño Kfir, de tan solo nueve meses en el momento de su secuestro, era el más joven de los rehenes tomados por Hamas el 7 de octubre. Su imagen se convirtió en un símbolo de la tragedia. Su familia, vestida con el color naranja que identificaba su lucha, realizó marchas, protestas y hasta celebró su primer cumpleaños lanzando globos naranjas al cielo, con la esperanza de que regresara a casa.

Se trata de los restos de la argentino-israelí Shiri Bibas, sus hijos Ariel y Kfir, y Oded Lifshitz,

El dolor y la indignación se extienden por todo Israel. La incertidumbre sobre el paradero de Shiri Bibas sigue pesando sobre la familia y sobre una sociedad que no deja de preguntarse cuánto más dolor puede soportar. "Creé un mecanismo de defensa para mí misma: ya que no puedo vivir más con la incertidumbre, vivo con el conocimiento de que Shiri y los niños han muerto", había dicho Dana Silberman-Sitton, hermana de Shiri, meses atrás. Hoy, la confirmación de la muerte de Ariel y Kfir le da razón a su intuición, pero no cierra el capítulo más oscuro de esta tragedia. En Israel, la promesa de seguir luchando para recuperar a los rehenes y los cuerpos de quienes ya no están sigue más vigente que nunca. Pero hoy, la nación está de luto.