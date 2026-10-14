Locomotora Castro y su "Mano de Dios", el día del increíble nocaut a Jackson que lo convirtió en leyenda

La noche más mágica de Jorge "Roña" Castro fue el 10 de diciembre de 1994 cuando encontró su mejor golpe y se convirtió en leyenda. Es una de sus fechas sagradas porque esa noche el boxeador argentino encontró su punto justo para convertirse en un ícono popular al conseguir su propia "Mano de Dios. Frente a John David Jackson, dueño de una foja de 32 victorias y un favoritismo lógico en los papeles. Después de una larga pelea allí apareció el argentino.

Apodado "Roña" desde sus orígenes o "Locomotora" a lo largo de su carrera boxística, murió a los 59 años. Fue campeón mundial del peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo, título que obtuvo el 12 de agosto de 1994 ante Reggie Johnson en una pelea en Tucumán.

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Ese cinturón tuvo que defenderlo primero en Caleta Olivia, su ciudad natal, ante Alex Ramos, y luego en la que sería una de las peleas más recordadas de la historia del boxeo argentino: el 10 de diciembre de 1994, en el Estadio de Beisbol de Monterrey, México. Esa noche, "Roña" debió enfrentar a John David Jackson, a quien le habían arrebatado el título hacía poco tiempo por cuestiones legales. El estadounidense dominó con claridad el combate hasta el 9° round, cuando Castro conectó una mano que sorprendió al mundo.

Al finalizar el octavo episodio la pelea estuvo a punto de terminar. El médico se acercó al rincón del argentino para revisarlo y estaba listo para dictaminar su derrota, pero intervino Luis Spada, manager de Castro y le suplicó que le permita un round más. "¡Dele el round de campeón!", fue el pedido, aceptado por el doctor.

En el noveno round, contra las cuerdas mientras se cubría de los golpes de Jackson, el peleador argentino logró conectar una izquierda cruzada en la sien del estadounidense. "La mano de Dios", la bautizó luego en una réplica del histórico gol de Diego Maradona a Inglaterra en 1986.

Castro campeón

Jackson terminó en la lona. Logró levantarse en dos oportunidades pero ya no se pudo recuperar y el árbitro dio por finalizado el combate. "Roña" o "Locomotora" retuvo el título de campeón mundial mediano de la AMB y grabó su nombre en la historia grande del boxeo argentino.

"Todos la catalogan como la película de Rocky, lo que pasa es que eso fue todo ficción, a Rocky le pintaban el ojo, ¿entendés? A mí me cagaron a palos de verdad", mencionó entre risas, en una de las últimas entrevistas que dio en el programa Otro día perdido.

La revista especializada The Ring distinguió el enfrentamiento como Pelea del Año de 1994, una valoración que reforzó su lugar en la memoria del boxeo. Además, ha sido reconocido como uno de los mejores diez nocauts de la historia y también una de las 12 grandes proezas del pugilismo argentino junto a otras batallas con Luis Ángel Firpo, Pascual Pérez, Nicolino Locche, Ringo Bonavena y Carlos Monzón, entre otros.











