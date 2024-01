Milei cruzó violentamente a Suar por el desfinanciamiento en cultura: "No podés mentirle a la gente"

Hace unos días, en "La noche de Mirtha", el productor y actor Adrián Suar confirmó el cierre de PolKa y criticó al Gobierno de Javier Milei por la Ley Ómnibus, la cual se carga la producción cultural argentina. En este sentido, explicó frente a los atentos ojos de "La Chiqui" su postura y cuestionó la propuesta de desfinanciamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

"Espero que no salga, le falta reflexión a esa ley. Le falta debate. Se meten con la cultura como si la cultura en un país no fuese nada, como si sólo fuese un valor tangible desde lo económico. Personalmente, cuando escucho hablar de la cultura en términos económicos veo que es una mirada que entristece, empobrece", enfatizó Suar, posicionándose en la misma línea que Ricardo Darín, Charly García, Fito Páez, Graciela Borges, Juana Molina, Cecilia Roth, León Gieco y Facundo Arana.

Adrián Suar

Luego de esta declaración, el presidente Javier Milei se descargó en diálogo con Rock And Pop y se mostró visiblemente molesto con Suar, alegando que solo defiende sus privilegios y no considera a aquellos que más lo necesitan y que, entonces, no debería quejarse de sus políticas: "No podés mentirle a la gente, él lo que está haciendo es la defensa de un privilegio. Ponés en una mesa a todos los que viven del privilegio, pero en esa mesa no están los desnutridos de la Argentina", sostuvo el mandatario visiblemente enfurecido.

"Lo que pasa es que no hay plata, y si no hay plata, yo tengo que elegir si ponemos los recursos del Estado para financiar películas que no mira nadie para mantener alto el nivel de vida a ciertos actores de cierto espacio político, o ponemos esa plata para darle de comer a la gente", dijo Milei.

Por su parte, Suar informó: "Cuando informan cómo es el funcionamiento de todos esos lugares, que lo expliquen bien. Porque fomentar la cultura en este país es identidad. Y esa identidad la mostramos al mundo. El presupuesto en Cultura es del 0,2%, es muy poco".

Javier Milei cruzó a Suar

Cabe recordar que Adrián Suar no fue el único que se pronunció en contra del DNU impulsado por el Gobierno, sino que, a través de una carta abierta, más de 20 mil artistas repudiaron las decisiones de Milei y expusieron sus opiniones en materia de cultura.

"El Gobierno Nacional pretende, a través de la Ley Ómnibus, derogar leyes vitales para la supervivencia de las industrias culturales, las artes y las ciencias, y el patrimonio cultural de nuestro país", aseguran con el objetivo de que no se avance en el "desfinanciamiento" del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), del Instituto Nacional de la Música (INAMU), del ente que congrega a las Bibliotecas Populares y también con no cerrar el Fondo Nacional de las Artes y del Instituto Nacional del Teatro al igual que el Instituto Nacional de la Música (INAMU), dice el texto.