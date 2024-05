Salen a la luz los audios de los operarios del tren San Martín: "Si hubiese señales funcionando esto no hubiese pasado"

Momentos de desesperación y mucho miedo vivieron los trabajadores de la línea del ferrocarril San Martín cuando los audios de los minutos posteriores al gravísimo choque de las formaciones que de milagro no se cobraron víctimas fatales.

"Control, chocamos acá. Nos notificaron en Ocampo y chocamos acá, kilómetro 5 casi. Había un tren", se escucha decir al motorman instantes después de la colisión. Además explicaba: "Sí, sí, conductor, ahí me avisó la guarda que viene con el coche vacío. Eso es lo que sé, le estoy llamando a la auxiliar de Palermo que consiguió la vía".

Tren de la línea San Martín

Además, se escucha al controlador expresar: "¿Martín me escuchás? Ahí el auxiliar de Palermo te había dado la vía para el 53 porque ahí chocó con la liviana. Sí, sí, ahí me dieron la libranza, la 25, no sé si tomaste. Lo llamé varias veces hasta que me la dio y después me concedió la vía. 9 6 4 tomate precaución, altura kilómetro 5 aproximadamente".

Luego de estos audios se hizo viral rápidamente otro audio que podría dar luz sobre quiénes son los responsables del accidente en el ferrocarril de San Martín: "Estoy acá y despaché al tren que se llevó a la máquina ahí en el puente. Los ferroviarios que saben estamos trabajando con pedido de concesión de vía para poder mandar el tren".

El SAME confirmó 90 heridos

Además, este trabajador ferroviario explicó: "El auxiliar de Palermo me concedió la vía, queda todo anotado y registrado y ahí se despachó el tren". Con esto se podría explicar la responsabilidad de cada una de las personas que estuvieron allí.

Ese mismo trabajador reflexionó sobre cuáles serían las principales causas del accidente: "La falla acá fue primero la vía concedida por el auxiliar (de Palermo) sin que el tren haya salido de la sección y lo más grave es el robo de cable ".

Chocó y descarriló un tren San Martín en la llegada a la estación de Palermo.

Y fue más allá, coincidiendo con lo que hizo trascender el Omar Maturano del sindicato La Fraternidad: " Si hubiese señales funcionando esto no hubiese pasado . Todo es causa del robo de cables. En un funcionamiento normal, esto no hubiese pasado", explicó.

El final de la historia continua con otro audio del despachante: "El que despacha en la garita de Ocampo, despachó notificando que cuando libre la estación de Palermo el auxiliar avisa para que entre el otro tren a la sección. El auxiliar de Palermo se fue a tomar un café y cuando volvió no vio y dijo 'habrá librado' y autorizó", explicó.

Así se vio el choque del tren en la altura.

Horas después se supo que después de haber librado la garita de Ocampo, dio la orden de que no siguiera pero el tren ya estaba en funcionamiento y chocó minutos después.