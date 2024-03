Tiene cáncer y la obra social lo abandonó a pesar de que la Justicia falló a su favor: "Lo estaban matando"

César Fabián Alderete tiene 45 años y junto a Noelia Campos de 42, viven con sus dos hijos de 13 y 8 años en Famaillá, provincia de Tucumán. En julio del 2023 descubrió que tenía un cáncer terminal. Hasta noviembre, los dolores fueron terribles, luego se encontró con el medicamento inhibidor Osimertinib y logró mejorar su calidad y tiempo de vida, que estaba pronosticado hasta diciembre. Ahora, hace casi un mes que tuvo que dejar de tomarlo porque desde la prepaga Soremer S.A., dependiente de la Obra Social de los trabajadores Nodocentes de las Universidades Nacionales (OSFATUN), le niegan el tratamiento, aun con un fallo judicial en su contra.

"Siempre lo pongo a Dios porque siempre dije que Dios tiene más poder que la pastilla", aseguró ante BigBang la pareja de la víctima de esta injusticia inexplicable. "Él tiene cáncer de pulmón, con metástasis en hígado, cerebro y huesos. Lo de él es un tratamiento paliativo ya. Nunca ha fumado, salió en los estudios que no es genético. Tiene una mutación, no se sabe a qué se debe el cáncer de él. Ni los médicos saben explicar por qué lo tiene. Dos le recetaron esta medicación y dijeron que es mala suerte, que no saben explicar por qué le pasó", añadió.

César Fabián Alderete, Noelia Campos y sus dos hijos.

Su hijo menor tiene un trastorno de hiperactividad y déficit de atención, y está dentro de lo que se conoce como el espectro autista. Lejos de ser como las generaciones de padres anteriores a él, que cultivaban relaciones más sobrias y menos demostrativas, César disfruta cada momento que le queda de vida junto a los dos, que son muy apegados a él, según describe su madre. El tiempo se le escurre entre sus dedos y depende de la voluntad de Soremer S.A. para que este dure mucho más.

¿Cómo está tu marido en este momento?

- Él está hace 27 días sin la medicación. Le han cortado el tratamiento. Dentro de todo está un poquito bien todavía, pero la situación de él puede agravarse, porque su calidad y el estadio de vida, dependen de este medicamento. Porque tiene probabilidad de alargarle la vida y, de hecho, está alargando porque a él le daban hasta diciembre y él hoy tiene una vida digna. A pesar de tantos días que estuvo sin medicación, recién ahora está empezando a tener unos síntomas leves. Pero va a empeorar si sigue así. Él ha llegado a querer morirse, a querer matarse, de lo mal que estaba antes de recibir la medicación. A él se la recetan el 27 de julio. Y yo tuve que iniciar un juicio para que me entreguen en noviembre la primera caja. Él ya estaba mal, y al tercer día de tomar la pastilla se le ha ido todo dolor y comenzó a sentirse bien.

César Fabián Alderete junto a uno de sus hijos en la playa.

¿Cómo están en términos judiciales?

- A nosotros nos salió la cautelar a nuestro favor, porque en la segunda entrega de la caja ellos se han demorado 15 días. Gracias a que ha salido me la tuvieron que entregar. Gracias a Dios él ha estado bien esos 15 días, y de ahí ha retomado de nuevo. Pero, voy a ser sincera, no es lo único con lo que me hacen renegar. Mi marido tiene trombosis en las dos piernas, todo es por el cáncer. A él le ponen una medicación por vena, que es para que no se fracture los huesos, y con todo me hacen padecer. Lo que ellos quieren es cortarle el tratamiento, ya sabemos para qué, porque somos números hoy en día y mi marido ya no les sirve.

Tus abogados están gestionando para que paguen una multa por no proveerles la pastilla.

- Hoy si se ve en Google, el Osimertinib está casi 8 millones de pesos. Pero a ellos les sale más barato. Yo sé que ahora les ordenaron una multa, que todavía no está aprobada por el juez, de 100 mil pesos por día, y si te ponés a calcular, les conviene. El juez le dio cinco días que pasaron el viernes, a pesar de que hace casi un mes que estamos sin la medicación. Ahora el abogado le mandó para que se los empiece a multar, y todavía no está la respuesta del juez.

César Fabián Alderete junto a Noelia Campos y uno de sus hijos.

Es una lucha constante esto. Desde julio estoy luchando, y siempre con mentiras. Seis quimios le hicieron, cuando no era lo indicado. Lo estaban matando. Antes de que comience el tratamiento, él estaba mal. Y hoy lo ves y él que es técnico en refrigeración, se pone a ver heladera, ayuda a pintar. Nada que ver a lo que estaba. Eso me pone peor, el saber que están pasando los días.

¿Cómo era la vida de César antes de todo esto?

- Él era una persona re sana. Todos estamos expuestos, porque él al haber sido una persona sana, fuerte, deportista, y de la noche a la mañana haberse enfermado de esa forma, y que no haya explicación ni por qué. Para mí es importante que la gente sepa que se puede llegar a tener esta misma mutación. Y que tengan posibilidades de tener una vida digna, porque una persona que tiene cáncer sufre muchísimo. El cáncer es lo peor, la peor enfermedad que hay. Yo lo he visto, las personas se quieren morir, ya no quieren vivir más.

César Fabián Alderete celebrando su cumpleaños junto a sus dos hijos.

¿Cuánto le modifica la vida no contar con el Osimertinib?

- Hay gente que hace años está viviendo con esta pastilla. Él no es para quimioterapia ni inmunoterapia, él es para inhibidores. Y esta medicación es la única que él necesita. Si bien uno está pasando muchas necesidades, yo lo que quiero es que me ayuden a que el juez le ordene que me la den, porque le están quitando la posibilidad de vivir años con sus hijos. Hay personas que están hace dos años tomándola y están bien.

¿Cuál es mi desesperación? Me gustaría que sepan del caso de mi marido, porque sé que así como él debe haber muchas personas que no deben saber que tienen esa mutación y que tienen posibilidad de no sufrir para morir. Y chances de que sus hijos vivan más tiempo con ellos. Yo ahora tendría que estar disfrutando y no duermo en paz pensando que en cualquier momento se puede poner mal si no me dan la medicación.