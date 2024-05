Milei y el intento de censura que recibió Cúneo en A24: "Voy a decir las cosas hasta en el más allá, donde está Conan"

Desde el último viernes comenzaron los movimientos y los murmullos en la Casa Rosada. La llegada del periodista Santiago Cúneo a la pantalla de A24, para realizar el programa 'El rey desnudo' todos los lunes desde las 22, había movido el avispero y generado preocupación en el presidente Javier Milei. La información que maneja el conductor, preocupa entre las elites de la nueva casta política de la Argentina, y el intento de censura, terminó retrasando una semana su lanzamiento.

"No va a ser hoy el día en que iniciemos el programa 'El rey desnudo'", confirmó Cúneo en su programa habitual por el Canal 22. "Hay gente muy nerviosa. Gente que está consumiendo muchísimo más clonazepam que lo habitual desde que las promociones anunciaron nuestra llegada a A24. Y hay gente que hace reuniones de urgencia para ver cómo tratar el tema de Cúneo en A24. '¿Qué va a decir? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo paramos?'", representó.

Javier Milei junto a dos de sus perros

"Y claro, se ponen nerviosos y los nervios lo llevan a actos de inconsciencia que generan, a veces, exabruptos muy parecidos a las amenazas, que por supuesto ensayan en esas reuniones pintorescas de desesperación de un gobierno acabado y terminado, que lo que menos necesita es que Cúneo amplifique la capacidad de decir verdad y que esto llegue a más gente, más rápido, con más velocidad, a la cual no le pueden contestar", reveló el periodista.

El conductor describió que el último día de la semana pasada hubo una reunión entre el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, el vocero presidencial Manuel Adorni, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el mismísimo mandatario nacional, para frenar el programa. Y si bien pudieron retrasarlo, gracias a las autoridades del canal, este no se suspendió.

"Debo decirles que todos, absolutamente todos -desde el primero al último- en A24, se han comportado como caballeros y verdaderas damas. El canal se ha portado espléndidamente bien con nosotros, conmigo en particular. Todo lo que hicimos y venimos haciendo para el programa es de excelencia, como habrán podido ver", aclaró Cúneo.

Luego continuó con más munición pesada hacia la figura presidencial, cuando por elevación habló sobre "el consumo masivo de drogas para poder contener la ansiedad de lo que va a pasar". "Esa gente nerviosa llama a otra gente que se pone nerviosa y todos están nerviosos. Yo les aconsejo comprarse una farmacia, porque van a achicar el costo de clonazepam con eso. Aparte es inevitable que yo diga las cosas: acá, allá y en el más allá, donde está Conan", disparó.

Según informó el periodista, una de las preocupaciones era "'Qué no hable de los perros'". "¿Alguien se puede imaginar que alguien pida que no hable de los perros Cúneo? Por ahí pasó, no sabemos bien. Casi seguro que pasó. Todavía no tenemos la grabación. Como que alguien dijo: 'Por favor que no hable de Conan'. Conan está muerto, sepultado, enterrado, hecho polvo", remató.

Al mismo tiempo, Cúneo reportó que "el esteno es inevitable". "No nos importan los desbordes para frenarnos porque la información que manejamos no puede ser contestada y eso lleva a la conspiración, la patota a la censura previa para que yo no hable. Sin embargo, yo usaré una red, un megáfono o lo que sea para poder expresarme. No me van a callar", aseguró. "Quieren frenar nuestra llegada a la TV pero no lo van a lograr: este es un gobierno acabado, terminado, que lo que menos necesita es nuestra capacidad para decir la verdad ya que no nos pueden contestar", agregó.

Javier Milei y Santiago Cúneo en la marcha en donde el presidente firmó el pedido de juicio político contra Mauricio Macri.

"Tenemos preparado un programa muy periodístico, que cambia la ecuación actual. Podemos jugar al boxeo o al ajedrez. En ambas disciplinas les vamos a ganar. Los podemos demoler periodísticamente y también podemos ser más agudos y profundos. Cada uno puede interpretar si esto no significa que vamos ingresando a un estado totalitario, donde se silencian las verdades", anunció Cúneo, antes de afirmar que trabajarán "incansablemente esta semana para tratar de debutar la semana próxima, el lunes".

Por otro lado, Cúneo dejó una muestra de las intimidades que tiene para ofrecer del presidente actual. "Nosotros hoy te pedimos la firma para un juicio político contra Javier Milei pero existe una anécdota que es muy importante: este es el segundo juicio político que pedimos, porque antes se lo solicitamos al ex presidente Mauricio Macri", recordó el conductor. Más adelante detalló que Milei firmó por este, una tarde en la que se acercó al Congreso nacional, a un acto donde estaba presente el titular de Camioneros Hugo Moyano.

"El martes 7 de mayo estaremos en la Feria del Libro, un sitio que el presidente no se anima a pisar. Nosotros lanzamos en la Federación de Box el libro 'Democracia Confederal' y Milei nos copiará luego recurriendo al Luna Park para el lanzamiento de su propio libro. Tiene un complejo de inferioridad y nos tiene miedo. Hace bien. Es anglófilo, sionista y masón. Nosotros somos patriotas, nacionalistas y peronistas", cerró Cúneo.