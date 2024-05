Yanina, Feinmann y Cinthia: masivo repudio contra streaming que se rió de la enfermedad de Esteban Bullrich

Los límites del humor -si es que estos deberían existir- son unos de los debates de la actualidad del entretenimiento, con productos que años atrás estarían completamente cancelados, pero que hoy tienen un nicho propio que encuentra placer en reírse de todos los tópicos, inclusive aquellos más polémicos como las enfermedades terminales. Mientras muchos artistas del género se cuidan de lo que dicen para no ofender a nadie, existen otros que defienden la total libertad a la hora de hacer reír.

Un poco de este dilema se pudo ver hace dos semanas, cuando el humorista conocido como Morte imitó de forma burda e irrespetuosa el estado del diputado nacional Esteban Bullrich, durante una emisión del programa Suban los vidrios, que sale por Vorterix. El video al comienzo pasó desapercibido, pero en las últimas horas su popularidad cobró notoriedad y distintas figuras del espectáculo salieron a cruzarlo, aunque en ningún momento haya sido preciso respecto a que se refería a él.

El provocador tuit de Morte en respuesta a las acusaciones por la supuesta imitación a Esteban Bullrich.

"Esta gente de mierda ojalá nunca más trabaje", comenzó su devolución la bailarina Cinthia Fernández. "¿Se creen vivos estos pelotudos? Ya mismo denuncia y que en su puta vida de idiotas puedan volver a pisar un medio de comunicación. Hacen honor a su título asqueroso de K. Yo soy la familia y los destrozo", opinó después.

Lo cierto es que la aproximación política del joven no surge por ninguna publicación en particular, sino que más bien es una elucubración a partir de lo que le pareció gracioso. Al mismo tiempo, en su cuenta personal de X (ex Twitter) soltó provocaciones para quienes eligen cuestionarlo y cancerlarlo.

Cinthia Fernández y su descargo contra Morte por haber imitado a Esteban Bullrich.

"Si me odias porque viste un tweet donde dice que yo soy quirnerista (sic) y estoy supuestamente insultando a Esteban Bullrich, dejámelo saber en los comentarios", escribió Morte, con el evidente fin de que crezca la repercusión sobre sus dichos. Es que es un hecho que nunca aclaró que se refería al diputado nacional, y que la estimación surge de quienes vieron su imitación.

A su vez, Cinthia no fue la única figura pública que cuestionó al humorista por su expresión. El periodista Eduardo Feinmann escribió: "¡¡¡Idiotas!!! ¡¡¡Mal nacidos !!!". También se refirió al evento la panelista de LAM Yanina Latorre. "¡Por dios! ¿Qué es esto? No puedo creer estas mierdas", lanzó ella.

El insulto que compartió Morte que le dejaron en sus redes, tras su burla a Esteban Bullrich.

Ante tantos ataques contra el exabrupto que cometió, el humorista decidió dejar una captura de un comentario agresivo que recibió, con el que demostró que muchos de quienes le cuestionaron su imitación discriminatoria, eran aún peores que él. "Es estúpido no sabe lo que es el karma. Y con semejante sobrepeso, de no tener control sobre, entre otras amenazas, el colesterol malo, en cualquier momento podría quedar postrado o, directamente, morir. Cuidate, gordito. Dejá de ser tan pelotudo (y aflojá con los postres)", le desearon.