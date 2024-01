Un piloto dijo haber visto un kayak en el mar y la familia advirtió: "Estamos un 80% seguros de que son ellos"

Un piloto privado dijo haber visto un Kayak similar al que utilizaban los pescadores Ramón Román, de 56 años y Gabriel Raimann, de 38, cuando desaparecieron el domingo en Pinamar. Este hallazgo resulta clave para la búsqueda, cuyo testimonio fue respaldado por unas imágenes tomadas por el hombre, con ubicación entre San Bernardo y Costa Azul.

Ramón Román, quien es el hijo de uno de los desaparecidos, afirmó en diálogo con TN. "Estamos un 80% seguros que son ellos, la prefectura sobrevoló la zona y no lo pudo encontrar", remarcó. Por este motivo, la Policía bonaerense, Prefectura Naval Argentina y la Secretaría de Seguridad de la localidad balnearia llevan a cabo por estas horas un rastrillaje nuevo para dar con los pesqueros.

La foto que sacó el piloto al Kayak.

Leonardo, el piloto privado que dijo ver la embarcación confirmó a los medios la información: "Vi un kayak naranja, parecido al de las fotos que circulan. No llegué a divisar si había alguien alrededor. Saqué unas fotos con el avión en movimiento y mandé la posición", dijo. Tras el avistamiento, desde el operativo de búsqueda enviaron una moto de agua y un drone a la zona reportada, pero no hubo novedades, aunque esta información planta un semilla de esperanza en las familias de las víctimas.

Sin embargo, los investigadores creen que entre el momento de la denuncia del avistaje y la búsqueda el kayak se habría movido de lugar por el viento. Además, recordaron que los dos pescadores afrontaron una correntada de hasta 50 kilómetros por hora el domingo, cuya desaparición fue denunciada entre las 13 y las 14 horas por uno de sus hijos.

La búsqueda lleva un total de 96 horas con un despliegue de helicópteros, gomones, guardacostas, motos de agua y hasta la participación de drones, pero sin embargo, todavía no hay rastros de los dos pescadores, aunque este hallazgo podría representar un indicio para encontrarlos, ya que hasta el momento no se sabía nada de ellos desde el domingo.

Según se sabe, Raimann y Román habían llegado a la playa en una Toyota Hilux color negra y bajaron con el Kayak y los chalecos salvavidas ya puestos cuando se adentraron al mar.

"Un piloto del aeródromo de Santa Teresita está convencido de que es un kayak con dos flotadores amarillos y todas las características de la embarcación de mi viejo. Cuando lo vio, sacó unas fotos y dio aviso al jefe del operativo de Punta Médanos", amplió Lucas, otro de los hijos de Ramón a TN.

Ramón Román y Gabriel Raimann, los desaparecidos.

"Media hora después, Prefectura salió a la búsqueda y no encontró nada. Seguimos sin saber si es o no. El objeto naranja que se ve en la foto no lo pudieron encontrar", continuó explicando con bastante angustia. Sin embargo, expresó que las horas pasan y que su padre y su amigo tienen cada vez menos chances de aparecer con vida.

"Los chicos del aeródromo de Santa Teresita estuvieron trabajando, pero sólo pudieron hacerlo hasta las 8.00, porque lo clausuraron. Tenemos un avión listo para salir. No sé por qué ahora lo clausuran", se lamentó.