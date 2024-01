La Matanza: cayó la mujer que hizo el negocio en el terreno donde mataron a cinco personas

La investigación sobre los cinco asesinatos que se dieron en una disputa de terrenos en La Matanza, dio un nuevo paso luego de que cayera la mujer que originó el conflicto que terminó en la masacre. Juana Correa Villalba, paraguaya de 43 años, tenía un pedido de arresto por parte de Adrián Arribas, el fiscal a cargo del caso.

Según la Justicia, la detenida es la responsable del negocio inmobiliario ilegal en el que las familias de la tosquera del barrio 8 de Diciembre de González Catán se vieron atacadas por dos tiradores que están detenidos, y dos más que se encuentran prófugos. Ella fue apresada por personal de la Subcomisaría 20 de Junio y de la Sub Estación Sur, quienes la interceptaron en la esquina de Ocampo e Yrigoyen en San Justo.

Así terminó la balacera en La Matanza

La acusación en su contra se basa en que ella habría liderado a la banda que tomó el terreno, para lotearlo y venderlo de forma ilegal. Esteban Bustos, uno de los propietarios de esos predios aseguró que Correa Villalba fue quien encabezó las negociaciones en donde ofrecieron comprarle su parte.

"Yo no entendía nada de esto, vino esta mujer junto a dos chicas y me ofrecen comprarme una fracción de seis hectáreas en una cantidad que eran más o menos 10 millones de pesos a pagar en cuotas", reveló ante Infobae. "La mina tiene una soberbia encima que no lo podés creer. 'Esto es nuestro, tenemos los papeles', me dijo, no sé de dónde habrá sacado los papeles", agregó.

El dueño de parte de los terrenos donde se dio la Masacre de La Matanza había colocado estos carteles en el predio.

"Esta misma Juana me lo explicó: ellos trabajan para alguien 'de arriba', se meten, ella supuestamente lucha por su gente. Dice que lo hace 'por amor al arte' y ellos estaban con un partido político (ojalá supiera cuál) y les dicen que se metan en ese lugar", explicó Bustos respecto a las dificultades de correrlos de su terreno, el mismo que había alambrado y donde había colocado carteles de "Propiedad privada. Prohibido pasar" para evitar que vuelva a ser tomado.

El domicilio de Juana ya había sido requisado en las primeras horas posteriores a las muertes. Allí secuestraron su Ford Ranger durante esta madrugada. La búsqueda de la detenida ya había generado otros cuatros allamientos. Uno en la casa de su marido, Emanuel "Juanito" Lugo, y los otros en las casas de familiares de él.

Walter Escobar, uno de los detenidos por la Masacre de La Matanza, quien se hizo pasar víctima tras el tiroteo.

La investigación está detrás de los dos prófugos, de quienes ya cuenta con sus nombres y los pedidos de captura correspondientes, para que se sumen a los otros dos que cayeron. Uno de ellos es Walter Escobar, el que está internado en el hospital Paroissien luego de haber recibido dos disparos.