Cristiano Ronaldo debuta hoy: fecha y hora del partido contra Croacia en el Mundial 2026

El miércoles 17 de junio de 2026 quedará marcado en la memoria de los fanáticos y fanáticas del mundo futbolero. La primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 cuenta con cuatro partidos que prometen mucho pero sobre todo se destaca el debut de Cristiano Ronaldo en su sexta Copa del Mundo. Así las cosas, el astro portugués, a sus 41 años, sigue siendo el pilar de una Portugal que llega en gran forma y con hambre de gloria.

Mundial 2026

Portugal vs. RD Congo (14 horas)

El Estadio NRG de Houston será testigo del enfrentamiento entre Portugal y la República Democrática del Congo. Allí, los lusos liderados por Roberto Martínez, tienen viento en popa porque vienen de ganar la Nations League 2025 y mostrar solidez en los amistosos previos con jugadores como Bruno Fernandes y João Félix en su mejor momento además del debut de la estrella Cristiano Ronaldo.

Así, Portugal buscará iniciar con el pie derecho frente a un Congo que hace historia al volver a un Mundial después de 52 años. Los africanos demostraron su coraje al superar a Jamaica en el repechaje y la pregunta que se responderá es si podrán dar la sorpresa ante el gigante europeo

Cristiano Ronaldo

Inglaterra vs. Croacia (17 horas)

Más tarde, Inglaterra y Croacia se verán las caras en un partido que revive viejas rivalidades. Los ingleses, con un equipo joven y lleno de talento, llegan tras dos victorias en sus amistosos y con la intención de posicionarse como favoritos al título.

Pero enfrente tendrán a una Croacia que, aunque en pleno recambio generacional, aún cuenta con figuras experimentadas dispuestas a luchar hasta el final; el Estadio SoFi de Los Ángeles será el escenario de este choque que promete ser electrizante.

Inglaterra vs. Croacia

Ghana vs. Panamá (20 horas)

En Toronto, Ghana y Panamá buscarán sumar puntos vitales en un grupo donde cada partido cuenta. Los ghaneses llegan con la presión de cortar una racha negativa sin victorias este año y sin su estrella Thomas Partey, ausente después de que quedara imputado en siete cargos de violación y un cargo de agresión sexual contra cuatro mujeres diferentes.

Por su parte, Panamá regresa al máximo escenario futbolístico tras perderse Qatar 2022 y sueña con hacer historia al sumar sus primeros puntos mundialistas. Sin su figura Adalberto Carrasquilla, lesionado, los canaleros tendrán que apoyarse en el trabajo colectivo para sorprender.

Thomas Partey se quedó afuera del Mundial 2026

Colombia vs. Uzbekistán (23 horas)

El cierre del día será en el Estadio BBVA de Monterrey, donde Colombia enfrentará a Uzbekistán en un duelo inédito. Los cafeteros, con su director técnico Néstor Lorenzo, llegan con confianza tras un sólido desempeño en las eliminatorias latinas y buenos resultados en los amistosos previos.

Enfrentarán a un Uzbekistán que debuta en una Copa del Mundo con ansias de demostrar que puede competir al más alto nivel.