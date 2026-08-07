Un futbolista argentino fue detenido por el ICE en Estados Unidos y crece la preocupación por su paradero

La policía migratoria estadounidense ICE, famosa por su agresividad y discriminación en la búsqueda de migrantes ilegales en su país, detuvo al futbolista argentino Matías Pourrain de 34 años, quien se desempeña en el Club de Lyon FC de la tercera división de la National Independent Soccer Association (NISA), una federación paralela a la MLS en la que se desempeña Lionel Messi. Fue apresado en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en el que estaba para viajar de Miami a Los Ángeles. Su familia está desesperada porque desconoce dónde está detenido y aseguró que tiene todos los papeles en regla.

A Pourrain lo detuvieron el último jueves a las 17 cuando se preparaba a viajar a la costa oeste del país norteamericano. "Lo que sabemos es por una llamada que le dejaron hacer hoy. Se lo llevaron detenido ayer a la tarde en el Aeropuerto de Fort Lauderdale, cuando iba a viajar de Miami a Los Ángeles, por unos partidos de su equipo", explicó ante C5N Juan Pourrain, hermano del futbolista, quien calificó la detención como "injusta". El caso figura en los registros oficiales del ICE con la etiqueta de "Matías Alejandro Pourrain" y allí reclaman que la familia se comunique con el centro de detención del ICE de Krome, en la ciudad de Miami, sin aclarar si el hombre se encuentra detenido en ese lugar.

El familiar aseguró que en la llamada, el ex Real Pilar de Argentina confesó que "lo están presionando y obligando a firmar para deportarlo", cuando en los hechos se encontraba "a la espera de la entrevista para tener la residencia permanente", uno de los motivos por los cuales no podía salir del país, por el riesgo de que no le volvieran a permitir reingresar, aunque en los papeles detallaron que "tiene todo legal" y que vive hace siete años en ese país.

El detenido está en pareja con Estefanía Almandoz, hija del ex Vélez Sarsfield Héctor Almandoz. "Se estaba trasladando con todo el equipo, estaban yendo a jugar unas semifinales a Los Ángeles", indicó el hermano. Mi mamá y la hermana le decían que no viajara. Pero él respondía que tenía todo legal. Otros cuatro jugadores no estaban viajando por miedo a que les pasen", confesó más adelante. Pourrain también juega en el Showtime FC, un equipo de una liga de fútbol de equipos de seis, que es un paralelo de la Kings League que funciona en España.

El Club de Lyon FC lanzó un reclamo por la aparición del futbolista Matías Pourrain.

Su club lo defendió

El Club de Lyon FC emitió un comunicado para defender a su futbolista y destacar que "no es un criminal". "Matías no intentaba entrar ni salir de Estados Unidos. Simplemente viajaba de una ciudad estadounidense a otra", aclararon. "Ha tenido un caso de asilo pendiente durante años, un permiso de trabajo válido, una identificación de Florida y no tiene antecedentes penales", argumentaron a su favor.

"Durante todos estos años, Matías ha trabajado, pagado sus impuestos, mantenido su documentación y construido una vida y una comunidad aquí. Hoy, permanece bajo custodia de ICE mientras su abogado trabaja para obtener su liberación y garantizar que se respeten todos sus derechos", reclamaron desde su equipo, con la intención de que "Matías pueda regresar a casa lo antes posible y continuar su proceso migratorio en libertad mientras su caso avanza en el sistema legal".