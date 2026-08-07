Guerra sin tregua entre Wanda Nara y Mauro Icardi: un video sobre sus hijas volvió a encender la interna

La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo y delicado capítulo que volvió a poner a sus hijas en el centro de la disputa. Esta vez, el conflicto surgió a partir de un video que, según reveló la periodista Fernanda Iglesias en Puro Show, fue presentado ante la Justicia y mostraría una situación de extrema angustia protagonizada por las menores. El material, que no fue difundido públicamente por la sensibilidad de las imágenes, habría sido visto por Iglesias.

El posteo de Icardi sobre el video de sus hijas

Según relató la periodista, en la grabación aparecen las hijas de Wanda e Icardi junto a su madre y su abuela, Nora Colosimo, en medio de una conversación que terminó con llantos y gritos. "La angustia de las nenas es conmovedora, hay llantos y gritos. Se escucha que Nora les dice que están amenazadas y que una de las menores le contesta que su papá no hizo nada", contó Iglesias. La revelación generó una inmediata reacción de Icardi, quien utilizó sus redes sociales para referirse al supuesto video y volvió a cuestionar duramente a su exmujer y al entorno materno de sus hijas.

A través de Instagram, el futbolista aseguró que no le sorprendía que apareciera un material de esas características y apuntó directamente contra quienes, según su versión, estarían detrás de su difusión. "Así que anda circulando un video en el que, supuestamente, aparecen mis hijas siendo manipuladas para decir barbaridades sobre su padre. La verdad, No me sorprende en absoluto. Conozco muy bien el modus operandi de esta gente", escribió.

Pero Icardi fue todavía más lejos y puso el foco en el supuesto origen de la grabación. "Lo que realmente me llama la atención no es el contenido, sino de dónde salió. Según se dice, provendría del teléfono de Payarola. Qué curioso es el destino. A veces, cuando cada uno tiene 'los abogados que se merece', terminan haciéndole el mayor favor a otros", sostuvo.

El futbolista también habló directamente de la edad de sus hijas y cuestionó la influencia que, según él, pueden tener los adultos sobre ellas. "Cuando tenés 9 y 11 años, es natural creer que todo lo que te dice tu mamá es lo correcto. Con el tiempo, la realidad pone cada cosa en su lugar", expresó. Y lanzó una frase que volvió a tensar todavía más la relación con Wanda: "Porque ser madre no convierte automáticamente a una persona en un buen ejemplo. El verdadero valor de un padre o una madre no lo define el título, sino sus actos. Y los hechos, tarde o temprano, siempre hablan más fuerte que cualquier relato".

La reacción de Wanda Nara

Finalmente, Icardi recordó informes realizados durante 2025 sobre el comportamiento de sus hijas mientras estaban con su madre y cuestionó el accionar judicial. "Pd: No me olvido el relato o informe del defensor de menores y de la licenciada sobre el comportamiento de mis hijas en 2025 estando con su madre. Creo que el juez se saltó esa página y no la leyó", cerró.

La respuesta de Wanda no tardó en llegar. La mediática utilizó su cuenta de X para relativizar la denuncia de Icardi y aseguró que el video forma parte de una causa judicial desde hace un año. "Chicos le avisan a Mau que el video está en la causa de violencia hace un año y es mucho más largo que el pedacito que filtro su propio entorno. Ya me da lástima como lo usan sus abogadas. Pero estoy a mil ni tiempo en la agenda para él. Besos sigo trabajando", escribió.

De esta manera, Wanda negó implícitamente que se trate de un material recientemente filtrado y sostuvo que el fragmento que habría comenzado a circular sería apenas una parte de una grabación mucho más extensa. La empresaria, además, apuntó contra el entorno legal de su exmarido y evitó entrar en mayores detalles sobre el contenido del video. En medio del escándalo también habló Nora Colosimo, señalada directamente por el relato de Iglesias.

Durante su participación en La mañana con Moria, la madre de Wanda negó de manera tajante haber protagonizado la escena descripta por la periodista. Con ironía, sostuvo: "Qué casualidad que me expongo, tengo un programa de streaming y salen con esto... la verdad es que no tengo nada que decir, es una mentira absoluta".

Cuando las panelistas le remarcaron que el material supuestamente había sido presentado ante la Justicia, Colosimo respondió: "Bueno, si está en la Justicia, lo demostrarán. Yo lo niego rotundamente. Si soy la protagonista, tengo que saber la verdad y la verdad es que no fue así". La abuela de las niñas también defendió públicamente a su hija y aseguró que no le preocupa la opinión de quienes cuestionan su rol dentro de la familia. "Los que me conocen saben cómo son las cosas y los que no, que piensen lo que quieran. No me va a modificar porque sé lo que es Wanda como mamá y lo que yo soy como abuela", afirmó.

Más allá de la disputa judicial, Colosimo reconoció que la situación actual con Icardi le provoca dolor y expresó su deseo de que, con el tiempo, puedan recomponer el vínculo. "Para bien o para mal, fui siempre la mediadora en este matrimonio y familia. Espero que con Mauro pase lo que pasó con Maxi. Él fue y será familia, durante 12 años fui como su segunda mamá y él lo sabe bien", manifestó. La referencia apunta a Maxi López, expareja de Wanda y padre de sus tres hijos mayores, con quien la relación atravesó durante años fuertes conflictos pero posteriormente logró recomponerse.

En medio de la entrevista, Nora también fue consultada por la relación de sus nietas con Eugenia "La China" Suárez, actual pareja de Icardi. Su respuesta fue tajante: "Lo único que yo puedo decir es que el amor no nace por la fuerza. A los niños, el sentimiento no se los podés imponer". Sin embargo, aclaró que desconoce qué piensan sus nietas sobre la actriz y su entorno. "Ellas no me la nombran, yo no les pregunto nada de lo que pasa con el papá. El diálogo más íntimo lo tendrán con su mamá. Si quieren hablar, las escucho pero jamás les iría a preguntar yo sobre esas cosas. Conmigo pasan algunos momentos, nada más", explicó.