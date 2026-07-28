El Dibu quedó varado en el barro y una familia lo rescató: el emotivo gesto con el que les agradeció

Emiliano "Dibu" Martínez tiene un lugar en el podio del deporte argentino, luego de haber sido fundamental en la conquista de la Copa del Mundo en Qatar 2022 y la gente se lo agradece. Eso pudo evidenciarse en los últimos días cuando una familia lo ayudó a sacar su camioneta empantanada en la zona de Sierra de los Padres, de la misma manera que el agradecimiento del arquero, quien les regaló camisetas y les firmó todo el material que tenían de él y "La Scaloneta".

"Lo que nos pasó ayer fue increíble. Sabíamos que estaba el campeón del mundo, que estaba el "Dibu" acá por la zona de Sierra de los Padres y se nos ocurrió ir a buscarlo", relató ante Radio La Red Leonardo Albarracín, el vecino que se puso la tarea del salvataje al hombro. "Estaba empantanado. Fue a sacar a un amigo, con tanta mala suerte que él también se encajó. Hasta que aparecimos", agregó después.

Albarracín había escuchado por los medios que el arquero había comprado unos campos por la zona y, por pedido de su hijo, salió a buscarlo, con la casualidad de que, no sólo lo encontró, sino que fue fundamental para que pueda salir del barro. "Fue loquísimo", admitió.

"Después de la Final del Mundial quedamos todos re frustrados, re mal. No quería saber nada con medios, Facebook, nada. Y mi nene me manda: '¿Viste que el "Dibu" anda acá por la zona?' Y me mostró una foto que reconocí que era por acá, pero no sabía bien dónde era", relató. "Salimos, con tanta buena suerte que, cuando nos metemos en una calle de un campo privado, vemos dos camionetas y una era la del "Dibu". No lo podíamos creer", confirmó enseguida.

Emiliano "Dibu" Martínez junto a Leonardo Albarracín, el vecino de Sierra de los Padres que lo ayudó a sacar su camioneta del barro.

"Nos bajamos de la moto, le dijimos "eh, campeón, ¿cómo andás?" y enseguida lo ayudamos para ver qué le había pasado", repasó Albarracín mientras hablaba con La Red. "Estuvimos un rato largo como de tres horas luchando, tanto él como nosotros, embarrados, con las palas, con las lingas, tuvimos que ir a buscar un tractor hasta la estancia con él para sacar las camionetas, porque estaban encajadísimas", señaló.

Luego de la solidaridad, el jugador del Aston Villa inglés, se "copó" en firmarle todas las cosas al hijo de Albarracín, quien en ese momento le explicó que "se hizo todo un santuario" en su casa. Un poster de su famosa tapada a Kolo Muani, entre otras cosas, se llevaron el autógrafo del surgido de la cantera de Independiente de Avellaneda. "Sin palabras. Una actitud humana", reconoció el vecino. "Una cosa es cuando vos lo ves como arquero, pero conocerlo es algo increíble. Natural, sencillo, siempre con esa sonrisa. Re lindo, la verdad", concluyó.