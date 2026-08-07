Drama en Constitución: feroz incendio en el edificio lindero al departamento de Cristina Kirchner

Una tarde de tensión y dramatismo se vivió este viernes en el barrio porteño de Constitución, donde un feroz incendio se desató en un edificio ubicado a pocos metros del departamento en el que Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria por su condena en la causa Vialidad. El fuego comenzó en el tercer piso del inmueble situado en San José 1121, entre Humberto Primo y avenida San Juan, y rápidamente generó un enorme operativo de emergencia. La cercanía con el edificio donde reside la expresidenta agregó todavía más preocupación a una situación que ya tenía en vilo a toda la cuadra. Las llamas se originaron en el departamento B y luego se propagaron hacia el departamento A. Desde la calle podían observarse el humo y el impacto del incendio, mientras los vecinos del edificio se autoevacuaban ante la intensidad del fuego.

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Ante los llamados al 911, cuatro dotaciones de Bomberos de la Ciudad y personal del SAME se desplazaron rápidamente hasta el lugar. El operativo incluyó la evacuación preventiva de todos los habitantes del edificio afectado y una revisión piso por piso para descartar que hubiera personas atrapadas o daños estructurales. El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que unas 30 personas fueron evacuadas. "Por suerte la rápida atención del sistema integrado logró dominar un incendio que destruyó por completo el departamento en el tercer piso", explicó.

El funcionario también confirmó que dos adultos mayores debieron ser trasladados al Hospital Penna. "Una mujer de 80 años y un hombre de 82 años fueron asistidos por nuestros equipos del SAME por inhalación de humo y los trasladamos al Hospital Penna. Los estamos compensando", detalló Crescenti. Según explicó, la inhalación de humo fue "importante", por lo que ambos quedaron bajo atención médica. Una tercera mujer, de 57 años, fue asistida en el lugar luego de sufrir una crisis nerviosa producto de la dramática situación. Uno de los elementos que generó mayor preocupación fue la proximidad del incendio con el departamento de Cristina Kirchner.

El edificio afectado, ubicado en San José 1121, es lindero al inmueble de San José 1111, donde la expresidenta reside actualmente. El incendio se desarrolló, además, en el tercer piso, apenas un nivel por encima del departamento de Cristina. Por ese motivo, durante los primeros minutos del operativo hubo preocupación respecto de la posibilidad de que las llamas o el humo obligaran a evacuar también el edificio vecino. Finalmente, esa medida no fue necesaria. "El rápido accionar de Bomberos impidió que fuera necesario", explicó Crescenti al referirse a una eventual evacuación del inmueble donde vive la expresidenta.

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Sin embargo, el humo sí dejó consecuencias visibles. Según el titular del SAME, "está todo el techo del cuarto piso negro por el humo". Además, la intensidad del fuego provocó que estallaran los vidrios de los balcones del edificio afectado. "Por suerte son alambrados y no cayeron al pavimento, pero están todos astillados", señaló Crescenti. Aunque las llamas fueron controladas, los vecinos todavía no podían regresar a sus viviendas, especialmente quienes viven en los pisos superiores. El humo se propagó hacia el cuarto piso y obligó a los equipos de emergencia a inspeccionar cada ambiente antes de permitir el regreso de los habitantes.

Bomberos también realizó una revisión del edificio lindero para verificar que no hubiera propagación del fuego ni daños que pudieran representar un riesgo para sus ocupantes. En el lugar trabajó además una Unidad Pericial Móvil, encargada de comenzar a determinar cómo se inició el incendio. Por el momento, las autoridades evitaron adelantar hipótesis sobre el origen del fuego y remarcaron que serán las pericias las que deberán establecer qué ocurrió. El tránsito permaneció completamente interrumpido durante buena parte del operativo, mientras decenas de efectivos, ambulancias y móviles de emergencia se desplegaron alrededor de San José al 1100.

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El episodio generó momentos de enorme tensión entre los vecinos, especialmente por la magnitud de las llamas y la cercanía con el edificio donde se encuentra Cristina Kirchner. Finalmente, los bomberos lograron controlar el incendio y evitó que se extendiera hacia las construcciones linderas. No se registraron víctimas fatales, aunque dos adultos mayores debieron ser hospitalizados por inhalación de humo.