Falleció Leandro Rud a los 51 años: el representante de modelos luchaba contra una muy dura enfermedad desde 2015

A los 51 años, falleció este viernes el representante de modelos y conductor de televisión Leandro Rud, luego de luchar contra un cáncer de glándulas salivales que había hecho metástasis en sus huesos y que padecía desde 2015. En su carrera estuvo detrás de grandes figuras de la moda durante casi dos décadas y en los últimos años se había dedicado a conducir televisión.

La enfermedad que padeció durante 11 años comenzó con ataques de pánico y un cansancio que lo apresaba. Luego de muchos estudios encontró el diagnóstico a partir de una tomografía, que dio como resultado que ya se había expandido el cáncer a sus huesos. Los cambios a partir de ese momento, para tener un ritmo de vida distinto fueron fundamentales para que tuviera una sobrevida de tanto tiempo.

Leandro Rud rodeado de mujeres de la moda.

En ese sentido, Rud cerró la agencia que fundó en 1996 y que había manejado durante todo ese tiempo unos meses antes de tener el diagnóstico, ya que lo hizo en 2014 cuando sintió que era el estrés el que había impulsado los ataques de pánico. Con su trabajo había impulsado la carrera de figuras muy famosas como Jésica Cirio, Pamela David y Rocío Marengo, por nombrar solo a algunas figuras de primer nivel.

Luego de ese cambio de rumbo en su vida adoptó mejores hábitos para dar la pelea contra la enfermedad. Uno de estos fue la natación en aguas frías, una actividad que aseguraba que frenaba el crecimiento del cáncer. Según reveló en su momento, eligió alejarse de las relaciones que consideraba que lo perjudicaban, para estar rodeado de energía positiva. También fue terapéutico dedicarse a la conducción televisiva, como lo hizo en C5N y El Nueve en la franja nocturna. Fueron espacios que sirvieron para reflexionar y desahogarse de la lucha que daba.

Leandro Rud se dedicó al nado en aguas abiertas como práctica terapéutica.

Nacido en 1974, el 19 de septiembre hubiera cumplido 52 años. Sus padres fueron Carlos Rud, que era empresario en el sector textil y Marta López, quien fue docente durante toda su vida. Además tuvo dos hermanos, Mariana y Gustavo, con quien los unía un profundo vínculo. El resto de sus familiares fueron sus seis perros callejeros, que siempre elogió en términos terapéuticos. Aunque nunca se olvidó de los médicos que lo atendían: Ramiro Heredia, Nicolás González y Daniel Campos.

"Mucha gente me escribió oculta, contándome de sus casos y familia. Les cuento que pasé tres veces por cáncer 4 y trato de levantarme todos los días, correr, caminar y nadar. Mis perros callejeros me ayudan mucho. También les digo que mientras uno pueda caminar y estar consciente hay que lucharla. Por mi experiencia, hay enfermedades peores, como el ELA o el ACV, donde uno pierde la movilidad y a veces la conciencia", había advertido en una publicación reciente en sus redes sociales. En mayo había mostrado los daños de la enfermedad que habían deformado su cráneo. "Fueron días muy difíciles. Luchala, que la vida vale la pena", soltó allí, como último mensaje.