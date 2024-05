Daniel Scioli contra los Juegos Evita: busca quitarles el nombre y desfinanciarlos

El Gobierno de la Libertad Avanza desfinancia los Juegos Evita y modificará su nombre. La noticia fue dada a conocer por la Secretaria de Turismo, Ambiente y Deporte que encabeza Daniel Scioli, y afectará gravemente la competencia que se verá influenciada en la cantidad de participantes. En un claro intento de borrar logros institucionalizados por el peronismo, el gobierno de Javier Milei quiere que sean renombrados como "Juegos de Alto Rendimiento" o "Juegos Deportivos Nacionales".

El presidente tomó una nueva decisión en su idea de querer borrar al peronismo y todo lo que haga referencia a su acción social y cultural, utilizando su política de motosierra. Emulando iniciativas instrumentadas en los años de la proscripción del peronismo, Milei ya notificó que modificará el nombre del Centro Cultural Kirchner. Ahora tomó la medida de ir más allá y modificará el nombre de los Juegos Evita, que tienen más de 76 años de historia.

El secretario Daniel Scioli se lo anunció a las provincias a través de una reunión federal, donde también señaló otras medidas, entre ellas, que el gobierno dejará de financiar la gran mayoría de los gastos en deportes. Es decir que cada participante debería asumir los costos de su traslado, su hospedaje y alimentación. De esta manera se daña el origen federal de la competencia, la cual permitía que los deportistas viajen por el país representando a sus provincias.

La gestión libertaria reducirá la convocatoria a los deportistas en un 70 por ciento.

En consecuencia, las provincias que no cuentan con un sistema de competencias propio, tendrían que realizar una inversión de gran magnitud, en un contexto socioeconómico en crisis, y una presidencia que no acompaña la acción social, para garantizar que se lleven a cabo los Juegos.

El gobierno de Milei, quien también modificó el nombre del Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario de la Casa Rosada por Salón de los Próceres, justamente durante el Día Internacional de la Mujer, buscará que los Juegos Evita pasen a llamarse "Juegos de Alto Rendimiento" o "Juegos Deportivos Nacionales". Otro de los tristes datos que marcan la época que nos toca vivir, es que debido a los recortes en disciplinas y categorías, la convocatoria a deportistas cayó en un 70%.

Los Juegos Nacionales Evita es una competencia creada con el objetivo de manifestar la solidaridad y respeto a través del deporte, tanto en competencias individuales como en equipo. Cuenta con un programa que reúne 76 disciplinas y un sistema de competencias compuesto por dos etapas: un proceso clasificatorio en cada provincia en el que participan alrededor de 1 millón de niños, jóvenes y personas mayores de cada rincón del país y una fase final a la que acceden 25 mil competidores.

A partir de esto, el Partido Justicialista de Mar Chiquita resolvió declarar "persona no grata" al ex candidato a presidente. "No sólo es el cambio del nombramiento de un torneo histórico de 75 años, sino que es su nefasta política de ajuste, cercenando en un 70 por ciento los recursos de viajes, alojamiento y comida de cientos de miles de jóvenes deportistas de todo el país", reza el comunicado que publicaron a través de sus redes sociales.

Los juegos Evita tienen 75 años de vida

Mientras tanto, la diputada nacional Gisela Marziotta busca impedir que esto se concrete a través del Congreso. "Al ser los Juegos Nacionales Evita, una política de estado establecida por ley, sus objetivos no pueden ser modificados; y su financiamiento tampoco puede ser destinado para otros fines que no sean para lo que fueron creados", advierte Marziotta en su proyecto y agrega: "La llamada propuesta alternativa que el actual Gobierno Nacional promueve, no son un reemplazo de los mismos, tampoco una alternativa, sino que son la eliminación; ya que organizar unos Juegos de Alto Rendimiento, o como los quieran llamar, son una propuesta totalmente diferente".