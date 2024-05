Momo disparó contra Javier Milei: "El litro de leche es más barato en Miami, te están robando en todos los aspectos"

Gerónimo Benavides, más conocido como Momo, es una de las caras visibles en el mundo del streaming y principalmente uno de los referentes junto a su amigo y mano derecha, Martín Pérez "Coscu" Disalvo, pero lejos de quedarse cómodo en su silla gamer, su escritorio y de las miles y miles de personas que se conectan para hablar, jugar y debatir junto a él diversas cuestiones cotidianas elige desde hace un tiempo, mostrar su lado más empático y solidario con el pueblo, la política y demostrar en lo que está de acuerdo y lo que no.

Más allá de que en varias situaciones demostró que está en contra de las normativas que toma La Libertad Avanza desde el día que asumieron, ahora, en visita con el canal de streaming Vale Todo y en diálogo con los conductores del mismo, Diego Moranzoni y Guillermo Moreno, Momo delató un dato que vio con sus propios ojos hace nada más ni nada menos que tres semanas, cuando se encontró de visita y trabajando para la competencia Fórmula 1 que se disputó en Miami.

Momo Benavides en su lugar de streaming

Ahí mismo, se sorprendió de que el precio de la leche en las góndolas de Estados Unidos está muchísimo más barato que en Argentina, algo que no es para nada razonable en cuanto a los sueldos y ganancias de los argentinos y de los que residen en el país yankee.

Haciendo cálculos de lo que son los salarios y el estilo de vida de la gente que vive en Miami a diferencia de la economía de Argentina, el streamer se sorprendió -para mal- indicando que ni siquiera en "plena crisis" y siendo "productores de leche" se pueden mantener los precios: "Yo estuve cubriendo la Fórmula 1 en Miami, ¿Cómo puede ser que el litro de leche esté más barato en un supermercado de Miami que en Buenos Aires?", se preguntó.

Y de esa manera, se respondió: "Eso no solo es preocupante sino que se explica en dos razones: ¿Cuánto es el salario promedio de un tipo que vive allá? Tres mil o cuatro mil dólares. Eso gana una persona promedio y tiene un costo de vida muy caro". Además, marcó la diferencia con la economía de Argentina, algo que lo sacó aún más de quicio: "Acá el salario mínimo es de 300 dólares. ¿ Cómo puede ser que la leche esté más barata en uno de los lugares más caros de Estados Unidos que acá en Argentina, en Buenos Aires, en plena crisis y con los productores de leche ?".

Momo enumeró la serie de errores que cometió el gobierno desde el día en que Javier Milei asumió como presidente: "No hubo paritarias, no le aumentó a los jubilados, a los docentes, a las fuerzas de seguridad, nunca le subió el salario a la gente". Y subrayó una de las mayores problemáticas: "No subió el valor del dólar, la gente se ahogó, se atoró; fue y quemó a 800 y pico de pesos en enero o febrero. ¿ Quién se queda con la guita de la diferencia de lo que vale el dólar blue ?".

En esa misma línea, explicó el problema ocasionado y lo definió como un "robo" que ya sucedió en el Gobierno de Mauricio Macri. Momo, dijo exasperado: "Entonces, te comieron 500 pesos por dólar a gente, que es un montón de guita para ellos. En ese transcurso de tiempo... ¿Quién se quedó con eso? Los especuladores de siempre. En el gobierno de Macri había sucedido exactamente lo mismo. No solo te robaron en lo que te sacaron en el valor dólar de enero o febrero, te sacaron de lo que vos estás pagando un préstamo. Están robándote en todos los aspectos".