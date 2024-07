Di María contó por qué decidió dejar la Selección tras la Copa América: "Soñé que ganaba la final y..."

La consagración de la Selección Argentina significó, además del bicampeonato, la despedida de una de las máximas glorias que dejó esta camada de jugadores y, claro está, el suelo argentino: Ángel di María jugó su último encuentro con la camiseta de la albiceleste y se fue por la puerta grande, como tantas veces lo soñó. De resistido a héroe indiscutido, su camino a la cima de leyendas que nos dejó este deporte fue tan frenético como luchado y, sobre todo, merecido. Se retiró con la cabeza en alto y con el rostro lleno de lágrimas, que en algún momento fueron de una terrible tristeza y que a base de esfuerzo, se transformaron en felicidad y orgullo.

Una vez finalizado el encuentro, "Fideo" contó las razones que lo llevaron a jugar su última Copa América con los colores del país, aseguró que había soñado que ganaba la final y que se "retiraba de esta manera", como bicampeón del continente. "Estaba escrito, era de esta manera, lo soñé, dije que era la última, soné que llegaba a la final, que la ganaba, que me retiraba de esta manera", remarcó el extremo, que cumplió su último partido en la Selección.

En sus primeras palabras tras el triunfo de la Argentina 1 a 0 contra Colombia, remarcó: "Estoy eternamente agradecido a esta generación, que me dio todo, y hoy me voy de esta manera". "Parece fácil (ganar), pero es difícil, lo se porque lo vi del otro lado, ahora se está dando. Lamentablemente me hubiera gustado ganar con la camada anterior, pero se dio con ellos, estos chicos me dieron todo", destacó.

Y de eso, Ángel sabe y mucho. Porque antes de ganar, le tocó perder y afrontar las despiadadas críticas que deja la derrota en este deporte que por momentos suele ser injusto, pero que comenzó a llenarse de Justicia allá por el 2021, cuando Di María encaró Ederson al minuto 22 y el resto es historia. De aquella primera consagración con el seleccionado mayor a esta última, pasaron tres años donde La Scaloneta no paró: consiguió la Finalissima, una Copa del Mundo y otra Copa América.

Las lágrimas de Fideo al ser sustituido

Parece fácil, pero no lo es. De hecho, el argentino tuvo que bancarse 28 años sin títulos hasta que llegó Lionel Scaloni y acomodó el barco. Tras la victoria, el DST habló en conferencia de prensa y destacó que Di María "se va como una leyenda". De hecho, el oriundo de la ciudad de Pujato también reveló que "no hubo manera de convencerlo" para que siguiera vistiendo la celeste y blanca, y destacó: "Su final fue de película. Tiene una jerarquía superior a un montón de futbolistas".

De hecho, el santafesino fue uno de los primeros en ir a abrazar a "Fideo" una vez finalizado el encuentro y al ser consultado de la propuesta que le hizo ahí mismo, Di María detalló: "Me dijo '¿uno más?'... Para la gente, para la ovación y le dije lo que dije recién: le gané a Brasil en el Maracaná, gané todo. El bicampeonato acá. Creo que era la mejor forma como se terminó dando. Creo que mejor que esto es imposible", le contó el futbolista a Esteban Edul por la pantalla de TyC Sports.

En la conferencia, Scaloni hizo énfasis en la final que disputó el jugador del Benfica: "Ha hecho partido espectaculares con nosotros, pero el de hoy fue uno de los mejores. Además de jugar bien, tuvo actitud para ir a presionar cuando el equipo estaba ahí y las piernas no daban". Por otra parte, subrayó: "El equipo no deja de sorprender. Fue un partido muy difícil ante un rival muy complicado", y analizó el desarrollo del encuentro en el que la Selección ganó 1-0 con gol de Lautaro Martínez: "No hicimos un primer tiempo bueno, pero en el segundo mejoramos y merecimos ganar. En el alargue, el equipo siempre da un plus. Estoy eternamente agradecido por cómo se brindan".

La foto de los campeones en el vestuario

Scaloni también se refirió a los bochornosos incidentes que ocurrieron antes del partido en las inmediaciones del Hard Rock Stadium: "Es difícil de expresar. Tuvimos que salir a jugar luego de esperar que llegaran los familiares. Algunos no respondían, veíamos los videos que circulaban y no estábamos ajenos a lo que pasaba". Y añadió: "Estoy muy contento porque la gente está feliz. Para eso juegan los jugadores y para eso estamos los que dirigimos a la Selección".

Di María, otra vez campeón

Por último, también expresó su felicidad por el título de España en la Eurocopa: "Vivo ahí y además conozco al entrenador (Luis de la Fuente). Si se juega la Finalissima vamos a tener un problema porque la familia va a estar dividida". El de esta noche fue el cuarto título de Scaloni con la Selección, mientras que a 16 años de su debut - en 2008, cuando jugó en el empate 1-1 ante Paraguay en las Eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010- Di María se va con la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022, el Mundial Sub-20 de 2007 y el oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 en sus gloriosa vitrina.