Horror en Pilar: fue a visitar a su tía y descubrió que había sido asesinada, descuartizada e incinerada por su pareja

Una escena espeluznante y un crimen que hiela la sangre sacudieron a la localidad bonaerense de Pilar. María Claudia Sack, de 65 años, fue asesinada en su casa, descuartizada e incinerada. Su cuerpo fue hallado dentro de una bolsa, en un tacho de basura. Por el brutal femicidio fue detenido su pareja, Franco Rubén Giménez, un hombre 35 años menor, con antecedentes por violencia de género y amenazas. El macabro hallazgo ocurrió gracias a la tenacidad de una sobrina de la víctima, que tras no tener noticias de su tía durante semanas, sospechó lo peor.

El acusado de asesinar a su pareja

El jueves por la tarde, Marcela Echague se presentó en la vivienda de su tía, ubicada en la calle México 1129, en Pilar. Hacía más de dos semanas que no sabía nada de ella. Al llegar, la recibió Giménez, quien, visiblemente nervioso, le aseguró que María Claudia había viajado a Córdoba. Pero algo no cerraba. Echague decidió llamar al celular de su tía. El tono no tardó en sonar... desde el bolsillo del propio Giménez. Fue el detonante. El hombre se dio a la fuga, y ella no dudó en llamar al 911.

La Policía ingresó al domicilio con la sobrina y allí, en medio de la basura, encontraron una bolsa con huesos quemados. A partir de ese momento, se activó un operativo policial de urgencia. Poco después se confirmó lo temido: los restos hallados serían de María Claudia Sack. La autopsia reveló que primero fue descuartizada y luego incinerada. La fiscal María José Basiglio, a cargo de la UFI de Género de Pilar, ordenó la inmediata búsqueda de Giménez. El acusado fue capturado al día siguiente en José C. Paz, tras un operativo encabezado por la Sub DDI de Pilar. Se sospecha que había pasado la noche anterior en la terminal de Retiro con la intención de huir.

Las primeras hipótesis indican que el móvil del crimen habría sido económico: los investigadores creen que Giménez buscaba quedarse con la vivienda de su pareja. El historial del detenido no deja dudas sobre su peligrosidad: causas previas por violencia doméstica, resistencia a la autoridad y amenazas. En diciembre pasado fue denunciado por su ex pareja, y apenas en febrero, por su sobrina. El crimen de María Claudia Sack conmociona por su brutalidad, por la frialdad con la que Giménez intentó ocultarlo y por el desgarrador contraste entre la vida sencilla de una mujer jubilada y el infierno al que fue sometida en manos de quien debía cuidarla.

María Claudia Sack, de 65 años

La Justicia ahora avanza en la acusación por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Pero detrás de las figuras legales queda un vacío imposible de llenar: el de una vida truncada, una mujer silenciada a la fuerza y una sociedad que otra vez debe preguntarse qué señales se pasaron por alto.