Golpes, gritos y Salvador Uriel en el medio: el video que prueba la agresión de Javier Naselli a Vicky Xipolitakis

El escándalo volvió a estallar. En el programa Mujeres Argentinas se difundieron imágenes escalofriantes: Vicky Xipolitakis siendo agredida por su ex marido, Javier Naselli, en presencia de su hijo, Salvador Uriel. El video, fechado el 27 de julio de 2024, muestra una discusión que rápidamente escala: gritos, tensión, un celular estrellado contra el piso y un niño que, desesperado, intenta interponerse entre sus padres. La escena es tan clara como dolorosa: la violencia estaba ahí, grabada.

Pero lo más impactante no fue solo lo que se vio, sino lo que ese video confirmó. Según informó la panelista Virginia Gallardo en el mismo programa, la Justicia finalmente habría fallado a favor de Xipolitakis tras una larga y dolorosa batalla judicial que comenzó en 2019. "Es la resolución final. Después de años litigando, hay una condena firme contra Javier Naselli por violencia de género", sentenció Gallardo. Y agregó: "Lo más grave es la presencia del niño en medio de la discusión",

Sin embargo, desde el otro lado, Javier Naselli rompió el silencio en el ciclo Puro Show, donde negó rotundamente haber sido condenado. "Está todo armado. Lo saca ahora para autopromoción", dijo, acusando a Xipolitakis de haber filtrado el video grabado por las cámaras del edificio de los padres de ella. Y aseguró que no hubo tal revés judicial: "Yo gané todas las instancias. El fallo de inocencia está. No estoy condenado por nadie. Dijeron en el programa de El Trece que hay un revés judicial, cuando es todo lo contrario, yo he ganado todas las instancias, el juicio que me había hecho por violencia hace ya como tres, cuatro años, lo gané"

Según el equipo de Mujeres Argentinas, tras una primera absolución dictada por la jueza Karina Andrade en 2022 -apelada por Xipolitakis-, la Cámara confirmó el fallo, pero la causa escaló hasta el Superior Tribunal. Allí, finalmente, se revirtió el proceso: Naselli habría sido condenado y, de hecho, renunció a su rol como padre, según indicaron en el programa. "Me dice 'la jueza Karina Andrade falló y absolvió, ella (Vicky Xipolitakis) apeló y la Cámara confirmó el fallo. Ella apeló al Superior Tribunal y este lo devolvió a la Fiscalía y prescribió. En definitiva, el fallo de inocencia está. No estoy condenado por nadie'", leyó sin embargo, Fernanda Iglesias al hablar con Naselli.

La historia entre Naselli y Xipolitakis comenzó como un cuento de hadas. Se casaron en febrero de 2018, y ese mismo año nació Salvador Uriel. Pero la violencia no tardó en irrumpir. En diciembre de 2018, la mediática llamó al 911 pidiendo auxilio para que se llevaran a su marido. No presentó denuncia en ese momento. Recién en julio de 2019, armada de coraje y acompañada por su abogado Fernando Burlando, se presentó en la Unidad de Violencia de Género de la Ciudad de Buenos Aires para denunciar agresiones físicas. "Todos los hechos fueron comprobados. Si no, no te llevan a juicio", había declarado Xipolitakis en su momento.

Vicky Xipolitakis y Javier Naselli

En aquel entonces, aún luchaba contra la primera absolución. "La justicia no existe. Esta absolución fue otro golpe. La condena era nuestra protección", expresó en redes sociales. El peritaje médico fue clave: "El perito dijo que estaba ahorcada. Lo querían hacer pasar por un rasguño mío, pero terminaron reconociendo que estaba ahorcada. ¿Eso no es violencia?", preguntó, entre lágrimas, en una entrevista reciente. "¿Hay que estar muerta para que me crean?", cerró con la voz quebrada.