El insólito tuit de la cuenta de ESPN contra los hinchas de Boca: "Lloran como si fuesen de Chacarita, mitómanos"

Las redes sociales se hicieron eco de un grosero y repudiable error que cometió el CM (community manager) de la cuenta oficial de ESPN, mientras se disputada la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores entre Colo Colo y River. El Millonario no pudo sostener la ventaja que logró en el primer tiempo e igualó como visitante por 1 a 1 con el conjunto chileno. El encuentro fue parejo, aunque el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo, de no ser por la impecable actuación de Franco Armani, podría haberse vuelto a Buenos Aires con las manos vacías. De todas maneras, todas las miradas se las llevó la polémica jugada que protagonizó Miguel Borja al minuto 53.

En ese momento, el delantero colombiano quiso anticiparse a la jugada y le terminó metiendo un fuerte planchazo a Emiliano Amor. En cualquier parte del mundo, era una clara jugada de expulsión, similar a la cometida por Advíncula contra Cruzeiro, por la Copa Sudamericana, o Santi López en el duelo entre Independiente y River. Ambas jugadas fueron sancionadas con tarjeta roja, pero para el árbitro Raphael Claus y el VAR, ni siquiera fue una jugada de amonestación la de Borja. ¡Insólito! De esta manera, el conjunto de Núñez fue beneficiado durante el duelo contra su par chileno, lo que ocasionó un feroz repudio en las redes. Sobre todo de los hinchas del Xeneize.

De hecho, uno de los simpatizantes más famosos de Boca, conocido como SANGREXENEIZE en las redes sociales, opinó sobre la jugada y la comparó con aquella que terminó en la expulsión del lateral derecho frente al Cruzeiro." A Advincula lo echaron a los 8 segundos por una patada más leve que esta. La Conmebol de Domínguez y la historia de siempre", se quejó. Y en otro tuit, agregó al comparar jugadas similares que terminaron en roja directa: "Esto es real. La única diferencia es la camiseta. ¿En algún momento la Conmebol nos va a dejar de cagar?. Lo curioso es que el hincha de Boca fue interpelado por nada más ni nada menos que la cuenta de ESPN.

El polémico tuit de ESPN

Resulta que el CM de la señal deportiva compartió el comentario de SangreXeneize y, como si se tratase de un hincha de River más, le respondió: "Son de Boca, pero lloran como si fuesen de Chacarita y los cagan todos los partidos. Un caso para estudiar el de los mitómanos. Ah, las jugadas esas no son iguales. Y el fútbol no es fotos". La llamativa respuesta de la cuenta oficial de ESPN, equivocada por cierto, ya que la jugada de Borja fue de clara expulsión, no hizo más que desatar una catarata de burlas contra los hinchas de Boca, a quienes cientos de miles de internautas (en su mayoría simpatizantes del Millonario) acusaron de "llorones".

Mientras que del otro lado, los hinchas Xeneizes no se la dejaron pasar, acusaron a las autoridades de la señal deportiva de mostrarse siempre a favor de River e, incluso, de ser evidentemente simpatizantes del "Millonario". Lo ciuerto es que, al parecer, se trató de un error de la persona a cargo de las redes de ESPN que, al notar el gran revuelo que provocó su tuit decidió eliminarlo. Pese a esto, los usuarios ya le habían hecho miles de capturas y el comentario circuló y circula con fuerza en las redes.

El tuit de SangreXeneize que ofendió a ESPN

Sobre el partido, el equipo de Gallardo se puso en ventaja a los 43 minutos del primer tiempo por intermedio de Germán Pezzella, pero sufrió el empate del cuadro chileno a los 16 minutos del complemento tras la definición cruzada de Carlos Palacios. En el cierre del partido, los defensores Maximiliano Falcón en el local y Paulo Díaz en la visita fueron expulsados. Con esta igualdad, River deberá intentar la clasificación a semifinales la próxima semana, el martes 24 de septiembre. Ese día recibirá a Colo Colo en el estadio El Monumental, aunque primero tendrá que enfrentarse a Boca en La Bombonera este sábado 21 por el torneo de la Liga Profesional.