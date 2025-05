La nueva faceta de María Becerra en medio de su recuperación y las críticas en redes

Pasaron menos de dos semanas desde que María Becerra sufrió su segundo embarazo ectópico y debió ser operada de urgencia por una hemorragia interna. Tras el delicado momento de salud, la cantante reapareció en sus redes sociales desde su casa, donde se recupera rodeada de tranquilidad y afecto.

"Estos días he estado pintando muchísimo para procesar y canalizar varios pensamientos. Hoy hice este cuadrito inspirado en 'Ramen para dos', una canción más que especial", escribió en su cuenta de Instagram, en referencia al tema que lanzará el 8 de mayo junto a Paulo Londra.

María Becerra sufrió su segundo embarazo ectópico

En el carrusel de fotos, se la ve en su hogar, sentada frente a un pequeño atril mientras pinta, acompañada por su inseparable gato. Luciendo un look relajado y hogareño, Becerra muestra cómo atraviesa esta pausa necesaria, lejos de los escenarios y enfocada en su bienestar emocional.

En el mismo posteo, reflexionó sobre su colaboración con el cantante cordobés: "Me hace tan pero tan feliz este lanzamiento... Es un rayito de sol en medio de esta neblina que a veces aparece y desaparece". Vale recordar que el estreno de la canción fue postergado debido al cuadro de salud que atravesó.

María Becerra encuentra consuelo en el arte tras perder su segundo embarazo

Las muestras de apoyo no tardaron en llegar. El posteo se llenó de "me gusta" y mensajes de cariño por parte de sus seguidores: "Te amamos Mari, sos la 1. Mucho amor y buenas vibras para transitar todo lo que has vivido", o "Qué lindo poder verte cada vez mejor. Cada palabra, cada foto y cada obra tuya nos alegra. Ver que encontrás paz en la pintura es hermoso. Te esperamos con los brazos abiertos", fueron algunos de los comentarios destacados.

Mientras la artista se enfoca en su recuperación, en X (ex Twitter) ya circulan detalles sobre sus próximos proyectos. "María Becerra regresa a Italia para presentarse el 6 de julio en el Milano Latin Fest", publicó una usuaria junto al flyer promocional del evento.

María Becerra abrió una nueva cuenta en Instagram y no fue del todo aceptada

En la misma plataforma, sin embargo, surgieron críticas hacia su nueva cuenta secundaria de Instagram, donde se muestra desde un costado más íntimo y artístico. "Si tenés una cuenta secundaria y tenés todo eso en la biografía, sos una víbora aparentando good vibes ", escribió una usuaria junto a la captura del perfil.

En esa cuenta, que lleva el nombre @aca_me_expreso_diferente, María Becerra se presentó de manera sencilla: "Hola, soy María Becerra. Esta es la cuenta en donde me expreso de otras formas. Me gusta pintar, hacer cerámica, tejer, bordar y muchas cosas más".