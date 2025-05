Bad Bunny en Argentina: ya se respira tensión por el anuncio sobre las fechas para conseguir entradas

¡Paren todo! ¡Detengan las rotativas! ¡A preparar el mate, el celular y el calendario porque esto es un bombazo! El conejo malo, el único, el inigualable Bad Bunny, confirmó que su Debí tirar más fotos World Tour hará una parada en Argentina. Sí, el próximo 13 de febrero de 2026, el estadio River Plate se convertirá en el epicentro de un terremoto musical que promete sacudir hasta los cimientos de Buenos Aires.

Resulta que Benito Antonio Martínez Ocasio (alias Bad Bunny, para los mortales) no para de romperla. Después de arrasar con su sexto álbum de estudio, Debí tirar más fotos, que no solo estuvo tres semanas consecutivas en el puesto #1 del Billboard 200, sino que también metió todas sus canciones en el Billboard Hot 100 (¿quién hace eso?), ahora se lanza a conquistar el mundo con una gira de proporciones épicas. Y por supuesto, Argentina no podía quedar afuera.

Bad Bunny

La cita es el 13 de febrero de 2026 en el Monumental . Sí, justo en pleno verano porteño, cuando el calor pega como un abrazo incómodo de tía en Navidad. Pero no importa, porque la energía de Bad Bunny va a hacer que nadie recuerde el calor del clima y para sumergirse en un espectáculo que promete ser una explosión de ritmos, colores y emociones. Todo el país ya se imagina coreando "Tití me preguntó" con miles de personas mientras Benito salta por el escenario. ¡Nadie puede esperar!

Acá viene la parte seria (pero no tanto): las entradas estarán disponibles en preventa exclusiva para clientes BBVA Visa a partir del lunes 12 de mayo a las 13:00 hs . Y, la venta general arranca al día siguiente, el martes 13 de mayo, también a las 13:00 hs . Lo mejor de todo: podés pagar en 6 cuotas sin interés: habrá que preparar la tarjeta y el F5 porque esto será una guerra campal.

Las icónicas sillas del último disco de Bad Bunny aparecieron en River Plate

Si todavía algún distraído no entiende por qué todo el mundo está perdiendo la cabeza con este anuncio, hay que aclarar que Bad Bunny no es solo un cantante; es un fenómeno cultural. Puso en lo alto a la cultura boricua y a Puerto Rico como un emblema de la cultura latinas además de dar un mensaje político en contra de la invasión de Estados Unidos en ese país.

Desde su histórica residencia en Puerto Rico con No me quiero ir de aquí (donde vendió más de 400,000 tickets), hasta su debut récord en el Tiny Desk de NPR y su participación en Saturday Night Live junto a Scarlett Johansson, este artista lo está haciendo todo. Y encima, una parte de la recaudación del tour será destinada a la Fundación Good Bunny, que apoya a niños y jóvenes en música, artes y deportes. ¡Un capo total!

Bad Bunny en Argentina

Así que ya no queda ninguna duda: hay que marcar la fecha en tu calendario, avisar a los amigos y empezar a practicar los mejores pasos de reguetón frente al espejo. Porque cuando Bad Bunny llegue a Argentina, no habrá excusas: todos van a estar ahí, cantando a los gritos y viviendo una noche inolvidable.