Wanda Nara reaccionó a los rumores de boda de Icardi y la China Suárez: anillo, vestido de novia y una ex que no se borra

Si hay una característica común entre la mayoría de los famosos, es que están siempre atentos a lo que los medios dicen de ellos. Mientras algunos eligen el bajo perfil, otros no dudan en convertirse en protagonistas de las polémicas más picantes. En este contexto, la China Suárez y Mauro Icardi presumen de su romántica estadía en Miami y desatan rumores de casamiento.

Durante la madrugada del domingo, el futbolista compartió la sorpresa que encontró al regresar al hotel donde se hospeda: su novia había decorado la habitación con pétalos, velas, fotos de ambos y una frase que no pasó desapercibida: "Siempre fuiste tú". En el video, se puede ver sobre la cama una icónica bolsa color turquesa de Tiffany, la reconocida joyería asociada a anillos de compromiso y bodas. ¿Una señal del "sí, quiero" en puerta?

Las distintas imágenes que la China Suárez y Mauro Icardi compartieron para avivar rumores de boda

Pero eso no fue todo. Mientras en redes sociales y programas de TV se debatía un posible embarazo acompañado de planes de boda, la pareja compartió una imagen en la que se ve claramente que la actriz lleva un anillo en el dedo anular de la mano izquierda , el lugar tradicional para los anillos de compromiso.

Lejos de calmar las aguas, Juanma Cativa —íntimo amigo y asesor de imagen de la China— publicó en sus historias de Instagram una foto de un vestido blanco de Dior. Minutos después, subió una selfie junto a Icardi, en la que se aprecian a lo lejos aparadores vidriados repletos de joyas. Un nuevo indicio de que el futbolista estaría esperando que se concrete su divorcio con Wanda Nara para formalizar con su actual pareja. Según distintos periodistas, los tortolitos planean una boda íntima de tres días con sus seres más cercanos.

La reacción de Wanda Nara al ver que Mauro Icardi le regaló un anillo a la China Suárez

Como era de esperarse, la Bad Bitch no se quedó atrás. Este martes por la mañana, la mediática compartió una postal en la que se ve su mano derecha mientras conduce su camioneta Mercedes Benz. Lo curioso es que en la imagen lucía dos anillos con diamantes en su dedo anular.

Cabe recordar que días atrás, la empresaria cosmética explicó el significado de sus joyas más preciadas. "Tengo un anillo de diamantes por cada nacimiento de mis hijos. Hay uno que tiene 16 años, me lo regaló ML", señaló, en referencia a Maxi López. Con este gesto, Wanda Nara dejó claro que no está afectada por el posible casamiento de su ex.