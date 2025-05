Martín Ku, entre la Justicia y el repudio social: "No sé por qué me preguntás si me arrepiento"

Hace poco más de un mes, Martín Ku y Nicolás Grosman quedaron en el centro de una fuerte polémica tras promocionar en redes sociales una empresa de dudosa procedencia. Luego de semanas alejados de los medios, uno de ellos reapareció públicamente y se mostró visiblemente incómodo al hablar sobre su situación legal.

Los ex participantes de Gran Hermano viajaron a finales de marzo a la ciudad de Tartaristán, en Rusia, para publicitar en sus redes "programas para jóvenes estudiantes". Sin embargo, por las características del ofrecimiento, fueron duramente cuestionados e incluso denunciados ante la Justicia, ya que el esquema podría encubrir una presunta red internacional de trata de personas .

Nicolás Grosman y Martín Ku acusados de promocionar una empresa de dudosa procedencia

En un móvil con Intrusos, Martín Ku explicó los motivos de su bajo perfil en las últimas semanas: "En realidad, le di un descanso a mi participación en los medios porque hubo una condena social por lo que sucedió. Hay unas denuncias, estamos con abogado, por supuesto. No estoy imputado. Igual estuvimos a disposición de la Justicia para que se investigue", aseguró.

El cronista lo interrumpió para preguntarle si se arrepentía de haber viajado a Rusia junto a Nicolás y promocionar el supuesto programa laboral. Ku respondió con molestia: "Te estoy diciendo que tiene que investigar la Justicia. No sé por qué me preguntás si me arrepiento ", dijo, visiblemente irritado. El periodista insistió con un dato polémico: "Quizás la edad de las mujeres para la convocatoria es un poco polémica...", deslizó.

Aunque Ku intentó mostrarse sereno, su incomodidad quedó a la vista: "¿Está confirmado? No está confirmado, no tiene nada que ver. Nosotros dijimos que eran varios programas, a nosotros nos tocó publicitar uno con ese rango etario. Pero hay varios programas, estuvimos allá y no vimos nada fuera de lo normal. Había chicos también, sólo que no nos tocó promocionar ese programa", sostuvo.

Antes de cerrar, dejó en claro que no volvió a tener contacto con las personas que lo contrataron: "Con esta gente no hablé más desde que volvimos. Nos pidieron subir varios contenidos más, pero por todo lo que pasó no subimos nada. Hicimos solamente esta acción", enfatizó.

En esa línea, el entrenador de crossfit confirmó que su vínculo con el canal de las tres pelotas también se vio afectado: " Por ahora no estoy trabajando más en Telefe, a raíz de esto ".

Finalmente, Martín Ku se mostró confiado en la investigación judicial: "La condena social es fuerte y nace de especulaciones. Lo que comentan en redes y en los medios es porque no saben de qué se trata. Sabemos que la Justicia tarda; me toca soportar con paciencia, pero tengo en claro las cosas que hice", concluyó.