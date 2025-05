Del "te clavo cuando podamos" al "somos solo amigos": el escandaloso supuesto affaire que salpica a Brancatelli

Luego de la filtración de los supuestos chats subidos de tono entre el conductor Diego Brancatelli y Luciana Elbusto, señalada como la "amante del conductor", y las afirmaciones de Yanina Latorre alrededor de lo veraz de la historia, la periodista de Paparazzi negó el affaire, se desligó de la situación y aseguró que dejó todo "en manos de Juan Pablo Fioribello", su abogado.

"Es todo mentira", lanzó Elbusto al medio en el cual se desempeña e indignada por la intromisión que sufrió. Según contó a Ciudad Magazine, la última vez que habló con el periodista fue el pasado martes, por lo que desconocía cuáles fueron las razones por las que él se ausentó de Argenzuela, el programa de C5N en el cual participa. "Para mí fue algo que le hicieron a él, no a mí", remarcó la supuesta tercera en discordia, quien aseguró desconocer si los chats que aparecieron se hicieron con inteligencia artificial.

Luciana Elbusto y Diego Brancatelli.

Elbusto reconoció que tiene "una buena relación con" Brancatelli, a la cual definió como "una amistad", a pesar de las diferencias ideológicas, basada en los momentos que han compartido. "Pero no quiero seguir hablando porque lo que me importa es que hay familias, chicos, padres y seres queridos del otro lado", rechazó Luciana. "Digan lo que quieran, inventen lo que quieran. Le voy a dar explicaciones a los que correspondan", añadió. Las aclaraciones debió darlas, más allá de las filtraciones de los chats, por lo que aseguró Latorre al aire de Sálvese quien pueda, el programa que conduce por América TV. "Esta historia la tenía hace mucho tiempo, esta chica que es amante hace años y ella mismo lo contaba. Ellos decían que eran amigos, iban juntos a la cancha de Boca", informó allí.

"El vínculo con Brancatelli era anterior a su casamiento. Hace un tiempo que ella quería blanquear, él le decía que no se animaba", reveló la angelita de LAM, quien detalló que la teoría que suena en el ambiente es que ella filtró el material "harta de esta situación". Al mismo tiempo, el periodista Tomás Dente salió en defensa de su amiga. "Ella me dice 'somos amigos, vamos juntos a la cancha. Estoy mal, nerviosa'. Me lo desmiente categóricamente", aportó. "Cuando uno lee los chats, que son irreproducibles, el que supuestamente, en caso de ser ciertos, piropea con expresiones soeces, es él. Ella ni contesta", la defendió.

Los supuestos chats de Diego Brancatelli y Luciana Elbusto.

Los supuestos chats de Brancatelli tienen afirmaciones como "te clavo cuando podamos", "se me eriza la piel de recordar cómo te la comí, cómo te sentaste arriba, cómo acabé dentro tuyo". Las palabras serían respuestas a las historias de la periodista en redes sociales.