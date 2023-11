Fastidio e internas, qué hay detrás del enojo de Scaloni: "Le molestó que los jugadores defiendan a la hinchada"

La bomba que detonó Lionel Scaloni luego de haber hecho historia otra vez con la Selección Argentina tras vencer a Brasil por primera vez en el Maracaná por Eliminatorias, generó una gran cantidad de rumores sobre internas, dudas, peleas y reclamos en el seno de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y, sobre todo, dentro de los vestuarios del conjunto albiceleste. "Ahora toca parar la pelota y ponerme a pensar", había dicho el DT, poniendo en duda su continuidad.

Resulta que mientras que el periodista Leo Paradizo informó que el oriundo de Pujato dejará de ser el técnico del seleccionado argentino después de la próxima Copa América, Jorge Rial en Argenzuela, su ciclo radial, dio a conocer los "cortocircuitos" que los dichos de Scaloni generaron en la Scaloneta. "Cuando termina el partido contra Brasil, va Scaloni a la conferencia de prensa. Y dice lo que dice...que lo que se necesita es un técnico con más energía", comenzó el conductor.

Y siguió: "Que esté más enfocado, porque además estos chicos me pusieron la vara muy alta. Bueno, todos nos quedamos con esas sensaciones. Que se está yendo, renunciando. Bueno. ¿qué pasó? Esto que dice no lo charla con nadie, ni con los jugadores ni con los dirigentes. No habla con nadie. Los jugadores no sabían nada. Entonces estaban en el vestuario festejando y todo de golpe les empiezan a llegar mensajes de sus familiares, amigos....".

La ultima foto de Scaloni y su CT

De acuerdo con lo informado por Rial, los mensajes que recibían los integrantes de la Selección Argentina remarcaban que "Scaloni estaba renunciando". "Y le llega ese mensaje a Messi, que tampoco sabía nada. Cuando recibe ese mensaje, para chequear si era verdad, Messi llama a un ex jugador de fútbol, de la selección, jugador importantísimo, que es medio como un referente de él, que había estado hace poquitos días con él, adentro de una cancha", contó.

El periodista no lo aclaró, pero el interlocutor del capitán de la Scaloneta habría estado con el rosarino tras la derrota de Argentina con Uruguay en La Bombonera. "Él le dice, ´sí, está diciendo eso, qué sé yo, no puede ser´", relató Rial. En medio de ese intercambio de mensajes que habría tenido Messi con un "importante ex futbolista", Scaloni habría ingresado al vestuario y habría pedido hablar con el ex jugador del Barcelona.

Lionel Scaloni junto a Messi

Y sobre ese contexto, Rial reveló: "Scaloni se sienta con Messi y le dice: ´vení, necesito hablar con vos´. Y entonces Messi le dice: ´para, para, vamos a hablar de lo que vos dijiste, es una decisión tomada´". Frente a esta reacción -contó el conductor de C5N- el DT intentó explicarle su reacción y Messi simplemente se retiró del lugar excusándose de que lo estaba esperando el avión privado que lo iba a trasladar de regreso hacia Miami. "Se levantó y lo dejó solo a Scaloni", detalló.

Cabe mencionar que Lionel Messi fue el primero de todos los integrantes del seleccionado argentino de abandonar el Maracaná. De hecho, lo hizo 40 minutos antes que el resto visiblemente molesto por la actitud del técnico. "Esta es la verdad, no hablé de pelea, hablé de un diálogo mínimo e indispensable de un Messi que no, por ahí estaba enojado, yo desconozco, pero estaba por lo menos sorprendido por la declaración de Scaloni", aclaró el periodista.

Y continuó: "Entonces Messi le dijo: ´si ya es tu decisión tomada, no hay más nada que hablar, perdoname, me tengo que ir, que se va mi avión´". Según Rial, se trató de una reunión que duró solamente 30 segundos. "Después, si quieren, entramos a las internas que hay. Y ahí hay un grupo de jugadores que están jugando políticamente. Y eso molesta. A mí me sorprende sobre todo de uno, un ídolo, para mí es después de Messi, no Messi. Messi está tranquilo", contó el ex Intrusos.

lionel-scaloni-scaloneta-copa-america

Y agregó: "Está jugando fuerte políticamente. Hay una interna, Macri está metiéndose en la AFA. Esto está claro. Y hay un grupo de jugadores, que creo que son 5 o 6, que están jugando por ahí. Que están metiendo quilombo. Y son jugadores importantes, no son cuatro. Uno de ellos, para mí, después de Messi, es el más querido de la selección. Que a mí me sorprendió. Después me contaron que está enojado porque le hicieron una inspección a la empresa del hermano",

scaloni

Finalmente, aclaró que Scaloni no le contó a nadie sobre la decisión que finalmente tomó y sentenció: "A Scaloni le molestó también la actitud de los jugadores de ir a defender a la hinchada. Eso le jodió mucho. No le gustó. Porque siente que fue inconsulto, populista, al pedo. Más allá de toda la diferencia que ya tiene interna. Hay diferencias internas. Esta fue la historia. Yo no hablo de pelea. Tal vez lo fue. Pero Messi sí estaba sorprendido".