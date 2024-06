Hace 10 días que nadie sabe nada de Ricky Centurión: "Desapareció de un día para otro"

En febrero de este año, Vélez dio la sorpresa y volvía a convocar a Ricardo Centurión para el partido de Copa Argentina ante Sportivo Las Parejas, luego de que el futbolista pasara más de 10 meses fuera de la actividad. "El principal objetivo es y será ayudar al deportista", había señalado por entonces el club. Pero a más de tres meses de aquel suceso, la realidad del ex Racing es completamente diferente: "Nadie sabe dónde está". El presidente de la institución, Fabián Berlanga, expresó públicamente su preocupación por la falta de comunicación con Ricky, quien ahora lleva más de diez días sin aparecer por las instalaciones del club.

De hecho, ni siquiera se contactó con nadie del plantel o el cuerpo técnico desde entonces, lo que genera preocupación e incertidumbre. Berlanga reveló en una entrevista radial que agotaron los medios habituales para comunicarse con Centurión, incluyendo llamadas telefónicas y mensajes, sin obtener respuesta alguna. Incluso, se animó a confesar que intentaron rastrear su ubicación a través de herramientas tecnológicas como Google Maps, pero sus esfuerzos fueron en vano. "No sabemos nada de Centurión", "Ricardo desaparecido de un día para otro", "Estamos muy preocupados", fueron algunas de las frases que lanzó el presidente del Fortín.

Preocupación en Vélez por Ricardo Centurión

Además, contó que intentaron ubicarlo "por Google Maps", pero el ex Boca "Cortó el teléfono y no podemos localizarlo". "Hace más de 10 días que desapareció", manifestó el dirigente, quien hace exactamente un mes, en una entrevista con el programa partidario Vélez y Su Mundo, profundizó sobre la situación de Centurión y reveló que el jugador estaba luchando contra "ataques de pánico" que le impiden participar en los partidos. "Sabemos que los días previos, cuando hay una posibilidad de convocatoria, tiene un poco como de ataques de pánico, por llamarlo así. Yo no soy médico para decirlo, pero es la sensación", había explicado.

En aquella oportunidad, Berlanga dijo que Ricky "termina teniendo una nana (sic), como bajándose del partido, porque es algo que después de tanto tiempo a él también le genera un tema corporal". También había destacado el apoyo que le están brindando a Centurión para superar esta situación, incluyendo la asistencia de un profesional especialista en la materia. "Va a depender de él, nosotros estamos atrás, tratamos de mimarlo y que se sienta bien y cómodo. Hay un profesional especialista en la materia para que lo vaya guiando y ayude a sacarlo de este tema que es muy complicado", había afirmado el presidente del club,

El entrenador de Vélez, Gustavo Quinteros, también se pronunció sobre el tema y expresó su deseo de que el jugador pueda recuperarse y volver a ser el futbolista profesional que fue. "A Centurión lo estamos ayudando, dándole todo lo que está a nuestro alcance para que pueda recuperarse y estar bien. Él está en eso, entrenando y tratando de volver a ser un jugador profesional como lo fue siempre. Así que estamos ayudándolo y ojalá que lo podamos lograr", declaró.

Recordemos que luego de sus fallidas experiencias en San Lorenzo de Almagro y Barracas Central, el ex mediocampista de Racing volvió al "Fortín" en enero presentándose a los entrenamientos de pretemporada y sin ausentarse ni un solo día en la Villa Olímpica buscando sumarse a la consideración del entrenador Quinteros. "El principal objetivo es y será ayudar al deportista, brindándole herramientas y contención para recuperar primero al ser humano y luego, de ser posible, al futbolista", decía el club.

Por aquel entonces, la institución de Liniers había publicado un comunicado que rezaba: "Esta decisión fue también consensuada con el propio jugador, quien siempre mostró una gran predisposición y compromiso con el trabajo propuesto. Sabemos que será un camino largo y un gran desafío para Ricardo y nuestra Institución. Como también sabemos, que cada paso es muy importante".