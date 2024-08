La AFA le salió con los botines de punta al Gobierno ante una eventual "intervención": "Propio de un régimen dictatorial"

Luego de que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, redoblara la apuesta y asegurara que el Poder Ejecutivo está dispuesto a intervenir a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) si no adecuan el estatuto para la incursión de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), el tesorero de AFA, Pablo Toviggino, el hombre más cercano a Claudio "Chiqui" Tapia, realizó un contundente descargo a través de las redes sociales advirtiéndole al Gobierno de Javier Milei que "cualquier institución afiliada a AFA que decida disolverse como club para convertirse en una empresa tendrá como consecuencia irremediablemente la desafiliación".

La respuesta llega después de que Cúneo Libarona, visiblemente fastidioso con la postura que tomó el ente rector del fútbol local de no dar el brazo a torcer, afirmara públicamente que el Gobierno está dispuesto a intervenir la AFA de ser necesario si no permiten el ingreso de capitales privados. "Hay una norma superior, que se llama decreto, que te dice en todos los deportes, en el hockey, en el rugby, en el club de pelota-paleta... El Poder Ejecutivo va a hacer respetar la ley. Y la ley es terminante. Entonces no puede una asociación privada, como es una asociación de fútbol, no permitirle que sus asociados permitan a sus socios elegir", sostuvo el ministro.

En una charla con el ciclo Opinión pública, que se emite por la pantalla de El Nueve, el funcionario libertario dijo que "hay clubes que no va a funcionar nunca esto" y dio como ejemplos a Boca y a River. "Tienen grandes ingresos. Racing es un club que está bárbaro, está bien ordenado. Pero el resto están todos muertos de miedo, necesitando capital. ¿Cómo podés entender que a la fecha séptima, Instituto, San Lorenzo y no sé quién más, Unión, estaban todos inhibidos? Tenían jugadores nuevos y no los podían hacer jugar. Andá a una ducha de un club de la C o de la B donde entran los juveniles. No tienen ni agua caliente", advirtió.

Y continuó: "Entonces dejá la oportunidad que se invierta en el país. Que venga alguien argentino, dueño de empresa o del extranjero y diga ´yo te quiero ayudar´. Bueno, si vos me querés ayudar yo te voy a dar un poquito del club. Viene tu sociedad. ¿Los socios están de acuerdo? Bueno, entra un capital. Entra, te da trabajo, obra pública, obra para el club, te da trabajo a los jugadores. Hoy no hay profesionalismo. Ninguno de estos señores ha hecho estudios. Voy a traer, como en los clubes europeos, de Estados Unidos, de Uruguay, de Chile, de Brasil, en todos lados funciona menos en la Argentina, un profesional, un gerente deportivo que ha estudiado".

El tesorero de la AFA salió a responderle al ministro de Justicia

De esta manera, Cúneo Libarona insistió en que a la AFA le hace falta "un señor que tenga experiencia en clubes". "Te voy a traer un señor que tiene experiencia en comprar jugadores de fútbol. Te genera trabajo. Entonces no es tan riesgoso", cerró, Utilizando la ironía, Toviggino acudió a su cuenta de X, cargó con dureza contra el oficialismo y advirtió que si bien el Gobierno de Milei fue cambiando la estrategia para implementar las SAD en el fútbol local, el resultado será "el mismo". "A 8 meses de haber decretado la necesidad y la urgencia de imponer un cambio en el modelo del fútbol argentino, los clubes siguen siendo de los socios", escribió.

El tesorero de AFA advirtió que "ni siquiera el ´generoso´ plazo de un año para adaptar los estatutos de AFA modificará la voluntad de nuestra Asamblea de integrarnos con asociaciones civiles". "Habrán pasado 1 año y 8 meses desde aquella necesidad y urgencia cuando los nuevos plazos se agoten, y no solo no habrán torcido ni viciado la voluntad de nuestros flamantes asambleístas para modificar los estatutos a su gusto, sino que tampoco podrán recurrir a su única solución que será una intervención administrativa que suspenda la vigencia de los estatutos de AFA (propio de un régimen dictatorial)", detalló.

Según explicó Toviggino, la AFA corre serio riesgo de ser desafiliada de la FIFA si el ejecutivo decide la intervención. "(No podrán hacerlo) sin pagar el costo político de una inminente desafiliación de FIFA que borre del mapa mundial nuestro más preciado orgullo deportivo y cultural. Mientras tanto, el estatuto de AFA goza de plena salud y vigencia, lo que no se modificará hasta que libre y democráticamente lo decida nuestra Asamblea, lo que está avalado y ratificado por la Justicia Federal en un fallo reciente que establece el alcance de sus efectos a toda AFA, y no solo al actor (Liga de Salto) como hasta recientemente lo sostuvieron en el gobierno", avisó.

Javier Milei y su provocador posteo para defender las sociedades anónimas deportivas.

Finalmente, advirtió que mientras los estatutos de la AFA sigan vigentes, "cualquier institución afiliada a AFA que decida modificar los requisitos de admisión y afiliación estatutariamente establecidos (y disolverse como club para convertirse en una empresa es uno de los casos) tendrá como consecuencia irremediablemente la desafiliación, circunstancia implícitamente admitida por el gobierno, al menos por los próximos 12 meses". Recordemos que la semana pasada, el Gobierno publicó un decreto que reglamenta las sociedades anónimas deportivas y obligaba a la AFA a modificar su estatuto en un plazo máximo de un año.