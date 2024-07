Marcelo Bielsa estalló contra EEUU: "Son una plaga de mentirosos, los jugadores no pueden hablar están amenazados"

Marcelo el "loco" Bielsa en una conferencia de prensa que se organizó en Estados Unidos durante los días que le quedan a la Copa América. Lo que lo hizo estallar fue una pregunta de un periodista que le consultó sobre la pelea entre los jugadores de de Uruguay que se pelearon con los hinchas de Colombia.

Bielsa responsabilizó directamente a los organizadores de la Copa en la que Argentina es finalista: "Estamos en Estados Unidos, el país entre comillas de la seguridad y la prevención. Si la prevención falla, había un recurso: la puerta de escape. Alguna de las dos cosas ¿pasaron? no pasaron".

Así empezó el entrenador de la selección de fútbol de Uruguay que siguió: "En una reunión de este tipo, el tipo de pregunta condiciona la agenda. De que la pregunta condiciona el abordaje del tema. Entonces se aborda por las posibles sanciones y no es casual porque lo único que se difunde desde las autoridades es que esto es plausible de sanción", explicó indignado.

Además reflexionó sobre el papel de los periodistas y canales de televisión que, muchas veces son condescendientes: "El otro día hacía una referencia que los medios de comunicación no deben interrogar a nadie cuando tienen elementos de juicio evidentes como para sacar conclusiones por sí mismo. El motivo que provoca una reacción, es parte de la interpretación que se hace de la reacción que se está evaluando. ¡¿Cómo me pueden preguntar eso cuando la única lógica que impera es que hubo madres de familia, con bebés en brazos, mujeres, hermanas, madres, agredidas por los espectadores, la protección del espectador no tiene nada que ver con el espectáculo?!", dijo Bielsa levantando la temperatura.

Un poco a los gritos, Bielsa cuestionó: "Lo que me tendrían que preguntar es si los jugadores han recibido la disculpa por no haber salvaguardado a sus familias. ¡Cómo voy a temer a una sanción que es imposible que suceda porque no se cuidaron bien a las familias! Los único que le puedo decir, es que los jugadores reaccionaron como cualquier ser humano. Cuando usted ve que hay un acto desproporcionado o una reacción violenta, lo primero que tiene que ver, es a qué responde la reacción. Lo único que me importa es que un tipo que ve que le están pegando a la madre, a su esposa a un bebé, que haya un procedimiento para que no suceda. ¡¿Tengo que hablar yo de este tema?!", gritó el "Loco".

La conferencia se fue de las manos y los periodistas intentaban fallidamente bajarle el tono a la conversación. Sin embargo, ya era demasiado tarde; Bielsa vociferó: "Los mensajes que nos dieron: no pudimos defender a sus familias y no podemos permitirle huir, entonces, ¿de qué sanción me hablan? Lo que hay que decir, es cuánto tardarán en pedirles disculpas. ¿Cómo voy a abordar este tema según la pregunta? Quiero que se pongan en mi lugar. Uno está amenazado", confesó el entrenador.

Allí expresó una gravísima denuncia: "Ya me cansé. Hacer conferencias de prensa para decir que las canchas están perfectas y no lo están. Esto es una plaga de mentirosos", dijo y se refirió al DT de la Scaloneta: "(Leonel) Scaloni habló una vez y le dijeron, no hables más. Los jugadores no pueden hablar. Todos amenazados. Y las uniones no cierran. Son todos errores. Los norteamericanos hicieron un desastre con los campos de entrenamiento. Y Bolivia no entrenó. Claro, es Bolivia. Y después el penal que no le cobraron a Brasil. Ya saben todo lo que es esto viejo...", renegó.

Y, apuntando directamente contra el país gobernado por Joe Biden no pudo dejar atrás su bronca y destapó: "Esto más claro es imposible. Estados Unidos, cuando sintió que sus intereses estaban atacados, creó el FIFAGate. Acá no pasó nada, fue una fiesta extraordinaria a estadios llenos. No hay nada de lo que quejarse. Pero no podemos hacer una conferencia de prensa para decir que los campos de juego están bien. ¿Dónde se ha visto que haya una reacción para decir que los futbolistas fueron obligados a hacer esto? ¿Y resulta que hay que tener miedo a ver si le ponen sanciones? Lo único que faltaría es que le pongan sanciones. Es una caza de brujas esto. Todo una vergüenza en un país, que como organizador, tiene responsabilidad, pero estoy seguro que nos han mentido".

Gravísima pelea entre jugadores colombianos y uruguayos

Además, denunció -como muchas veces pasó en redes sociales- las malas condiciones de las canchas en Estados Unidos: "Decir que las canchas están perfectas y todas las mentiras que han dicho. Y hacer conferencia de prensa para decir 'las canchas están perfectas' y vos ves que las uniones no justifican. 'Los campos de entrenamiento están perfectos' y Bolivia no entrenó. Yo tengo todas las fotos que justifican que son todas mentiras. Esto es una plaga de mentirosos y nosotros hablamos y ya dije que me prometí no decir", dijo Bielsa en tono de ofuscación total.

Y para terminar, Marcelo Bielsa despotricó: "Son todos errores sabidos. Los norteamericanos no te dicen 'te doy una cancha perfecta', te dicen 'te doy una cancha instalada hace tres días atrás'; las uniones no cierran, busque una jugada en el partido de ayer en el área chica y vas a ver que la pelota hace 'tac' 'tac' y las uniones no cierran. Y los campos de entrenamiento eran un desastre y Bolivia no entreno... Claro Bolivia. Después el penal a Brasil y todas las injusticias con la clase baja de competencia, nada".