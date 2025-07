Una rubia, un ex futbolista y una infidelidad: Yanina Latorre apuró a Fernanda Iglesias y ella sacó las pruebas a la luz

Cuando parecía que las infidelidades y la exposición íntima habían quedado atrás, Diego Latorre y Yanina Latorre volvieron a estar en el centro de la polémica. Esta vez, por un enigmático de Fernanda Iglesias en sus redes y que encendió las alarmas sobre el matrimonio.

Todo arrancó el fin de semana, cuando Iglesias compartió un mensaje que le llegó, hablando de una supuesta infidelidad de un ex futbolista casado con una famosa panelista rubia, muy vigente: "Fer, cuando tengas un ratito me gustaría contarte una historia de un reencuentro con un compañero de quinto año (él fue un jugador muy famoso de fútbol, esposo de una famosa panelista rubia muy vigente). Nos vimos hace poco... hermoso reencuentro", decía el mensaje.

Fernanda Iglesias dio a entender que Diego Latorre le fue infiel, nuevamente, a Yanina Latorre

Y agregaba: "Nos conocimos en Bariloche, año 1986. Un montón jajaja". Con esos datos, las especulaciones no tardaron en llegar y los nombres de los Latorre empezaron a circular por todos lados; aunque no fueron mencionados de forma directa, las pistas eran más que sugerentes.

Lejos de achicarse, Fernanda redobló la apuesta: "Y con respecto al mensaje... tengo chats y todo el cuento de cómo y dónde fue el encuentro. Pero no lo voy a contar. Lo dejo a tu criterio, amoooor", escribió desde su Instagram, usando la típica frase de Yanina en LAM.

Pero después puso un freno. Contó que la llamó "una de las partes" y decidió no seguir tirando leña al fuego: "Ahora todos me van a decir que soy medio cagona, que arrugué. Cagona no soy porque lo puse. Ya todo el mundo sabe de quién hablo. Pero soy persona también, y si alguien me dice 'por favor', ya está. Se entiende perfecto lo que pasó", cerró.

Obviamente, la bomba explotó en redes y Yanina tuvo que salir a dar la cara. En el programa de Ángel De Brito, negó haber llamado a su colega para que frene la historia y también se despegó de las acusaciones contra su marido. Lejos de hacerse la víctima, la conductora de SQP desafió a Iglesias: la instó a contar todo si tenía pruebas. Pero ahí apareció otro personaje: Pepe Ochoa, que se metió en el barro y la trató de mentirosa.

Fernanda Iglesias mostró la captura de pantalla que avala su último enigmático

"No, Fernanda es una periodista medio pedorra", arrancó Ochoa en su descargo. Pero tanto Ángel como las angelitas salieron a bancar a Iglesias y la elogiaron por su trabajo. Pepe siguió: "Te la pasás criticando a la gente que hostiga desde los medios, y vos hacés lo mismo. Destruís todo lo que tocás y te gusta. De mí no vas a encontrar nada".

Y como era de esperarse, Fernanda volvió al ataque desde Instagram: "¿Dijeron que nadie me llamó? Y cuando escuchen el audio que tengo se caen de o... Me voy a dormir. ¿Por qué hago esto? Porque estoy harta de que mientan sobre mí. Buenas noches", escribió junto a la captura de los mensajes que, según ella, le mandó el propio Diego Latorre para hablar en privado.