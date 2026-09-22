Messi utilizará una camiseta especial para su último encuentro con la Selección argentina

Lionel Messi publicó en sus redes sociales un corto pero emotivo video de cara a su último partido con la camiseta de la Selección argentina luego de más de 20 años vistiéndola, donde muestra lo que será su último manto sagrado.

Esta fecha FIFA no es una más como las de siempre, no solo por lo extensa, donde se disputarán tres partidos y no 2 como es usualmente; esta ventana de amistosos internacionales está envuelta en nostalgia, teniendo en cuenta que es el encuentro con el hincha argentino luego de la final perdida de la Copa del Mundo 2026 ante España.

Además de aquello, en el tercer partido que será ante el país africano, Benín, el 6 de octubre, en el estadio Monumental, fecha que quedará en la memoria de todo el mundo futbolero, como el día que Lionel Messi disputó sus últimos minutos vestido de celeste y blanco.

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Debido a esto, el astro rosarino realizó una publicación donde se lo muestra descolgando la última camiseta con la que disputó el partido contra los españoles, haciendo lo contrario con una nueva casaca con su apellido y el característico "10" en color dorado, con un sol casi transparente por detrás.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, confirmó que Lionel Messi tendrá despedida de la Selección Argentina en el estadio Monumental.

Al mismo tiempo, salió la lista de convocados que confirma la presencia del astro argentino para los amistosos de la fecha FIFA.

Lionel Messi

"Hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo para que pueda tener la despedida que se merece, al emblema, al capitán, Lionel Andrés Messi, el día 6 de octubre", afirmó Tapia en un video.

"Luego de haber recibido la aceptación de Lionel, decidimos invitar a todos los campeones del Mundo que participaron con él en el Mundial de Qatar del 22´, para que con sus familias lo acompañen en el partido que va a ser inolvidable para todos los argentinos y argentinas", agregó Tapia.

Tras el segundo puesto obtenido en la Copa del Mundo, la Scaloneta volverá a jugar frente a su público en tres presentaciones distintas. El primer amistoso será ante Bolivia, el 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Los otros dos se disputarán en el Monumental de Núñez: contra Burkina Faso, el 3 de octubre, y frente a Benín, el 6 de ese mes, en el que Messi tendrá su última presentación oficial con el seleccionado nacional.

Para el partido en Córdoba, la entrada general costará 90.000 pesos, mientras que los menores de entre tres y 10 años pagarán 25.000 pesos. Las plateas tendrán valores de 140.000 pesos en el sector Gasparini y de 170.000 pesos para la platea Ardiles.











