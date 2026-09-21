"El Gordo Ventilador" le ganó la pulseada a Mercado Libre gracias al apoyo de la gente: "Fue para morfar"

Después de que en los últimos días se viralizara un video en el que hizo público su impedimento para ingresar a la cancha por deudor, Mariano Jordan, mejor conocido como "El Gordo Ventilador" por su performance emblemática como hincha de San Lorenzo, reveló que ya pudo salir de la complicada situación financiera. En diálogo con BigBang , el influencer reconoció que todo se le fue de las manos tras meterse en un crédito con Mercado Pago que sacó para comer.

"Obvio que no fue para ningún televisor, fue para morfar. Toca el orgullo más íntimo. No llego con el morfi", lamentó Jordan. Horas antes se había viralizado un video en el que, entre lágrimas, contestó a quienes se preguntaban por su ausencia en la tribuna de los cuervos. "Estoy adeudando cuotas, cosa que nunca me pasó en la vida. Por eso mañana tampoco puedo ir. Pero no importa. Hay prioridades: hay que pagar las deudas y ponerse en orden económicamente. Ya volveré a la cancha", reveló en la publicación que dejó en sus redes sociales.

"No estoy yendo al club porque adeudo cuotas y no me gusta pedir favores de nadie. Uno prefiere no ir por no poder pagar que pedir favores. No me queda otra", había comenzado el video Jordan. Allí ofreció sus servicios para animaciones tanto para chicos de 5 a 12 años como para adultos. "Si querés contratarme estoy con precios muy bajos porque la situación está difícil para todos", asumió.

Como la idea del influencer siempre fue que le den trabajo, le prometió a quienes lo ayuden y le manden el comprobante, hacerle alguna de las imitaciones y personajes que hace, como Beavis and Butthead y Julio Grondona. "Perdonen, pero está muy jodido todo. Sé que no soy el único al que le está pasando esto. Pero es un momento económico financiero de mierda, y no me quedó otra que pedir ayuda por acá", insistió.

Lo hice porque quería pedir trabajo. Yo hago animaciones infantiles hace cuatro años, eventos para adultos, como presencias, asados, casamientos, esas cosas

Al mismo tiempo, también ofreció como intercambio que "alguna pyme o un kiosquito" pueda pautar en su cuenta de Instagram de más de 62 mil seguidores. "Yo le cobro simbólicamente. No mucho, poco. Eso se puede arreglar. Yo valoro que me den una mano", prometió. "Muchas gracias. Espero que estén bien, que no les falte nada. Y que los que están así como yo, muy mal económicamente ojalá que levantemos. Yo no quiero hacer política. Simplemente estoy contando por qué estoy pidiendo una mano y ofreciendo mis servicios", confesó.

Pudiste solucionar el tema de las deudas con San Lorenzo que impedían que vases a la cancha, ¿cómo lograste sacar adelante esta situación? ¿Fue a partir del video?

Sí. Sinceramente, lo hice porque quería pedir trabajo. Yo hago animaciones infantiles hace cuatro años, eventos para adultos, como presencias, asados, casamientos, esas cosas. Y estos últimos años estuvo complicado. No quiero hacer política, pero cuesta más, quizás hay menos plata. Puse ese video porque la situación te desborda. Pero quiero subrayarlo: lo puse con el objetivo de que me contraten, que me den laburo.

La imagen más icónica de Mariano Jordan, mejor conocido como "El Gordo Ventilador"

Después un amigo me dijo: "¿por qué no ponés el alias? Así por lo menos vas sacándote de apuro, la gente te quiere. Le regalás un videíto, le comentás, te hacés amigo". Y accedí. Pero quiero resaltar: no estoy metido en política ni nada, pero quise decir esto porque me desbordó la situación, pero ya saldré adelante. Saldé lo del club, saldé la otra deuda que tenía y lo que quiero ahora es trabajo.

¿Te endeudaste con Mercado Pago?

- Sí, exacto. Pero hay que tener empatía. Gracias a la hermosura de la solidaridad de la gente, ya saldé todo. Pero igual, no es que uno salde y se olvide de los demás, la empatía sigue. Te cobran más del doble. Ya lo pude saldar. También te hacen préstamos mensuales que yo llamo préstamos duros. Ese sí creo que es un poco abusivo. Lo tenés que devolver en 28 días, y se va a la mierda, es muy fuerte el interés. Ese duele muchísimo. En muchas lados hay préstamos callejeros en los que te apretan si no lo pagás. Acá no pasa, pero también sufrís. Obvio que no fue para ningún televisor, fue para morfar. Toca el orgullo más íntimo. No llego con el morfi. Mi amigo me decía "no sos el único, no sé por qué te tiene que dar vergüenza".

Lo tenés que devolver en 28 días, y se va a la mierda, es muy fuerte el interés

A partir de tu experiencia, ¿qué le recomendás a las argentinas y los argentinos que estuvieron en tu situación y que tienen que recurrir a un préstamo de una bicicleta virtual?

- Es jodida la respuesta, porque yo podría decir: "no, no lo hagas porque es fuerte el interés, te vas a meter como en un círculo vicioso". Porque cuando vos pagás, ya al segundo te aparece de vuelta. ¿Pero cómo le decís a alguien que tiene que morfar? Está bien. No vivís en la calle, pero querés morfar. No es para un televisor, no es para comprarte un yate, ¡querés morfar! ¿Cuántas historias hay así? Que te dicen: "no me queda otra, ¿a quién recurro? ¿Vos me vas a traer la comida?". Entonces dicen: "Bueno, yo me endeudo, por lo menos puedo tener la comida". No sé si es empatía, sino ponerme en el otro lado. Yo ya lo saldé. Pero la otra personita que necesita la comida, ¿qué le voy a decir? ¿"No lo saques"? En realidad, te diría que no lo saques. Pero es algo endemoniado, pero la situación te desespera, es una situación de mierda.

¿Qué es lo que te preocupa en el sentido de que decís que no querés hablar de política? ¿Recibiste mucho odio?

- No la voy a caretear. Cuando empecé con el personaje en 2018, me juré a mí mismo que nunca lo iba a relacionar con política. Yo no quería opinar porque hay mucho odio, no solo en redes, sino en todos lados. Entiendo que cuando hablamos ya estamos haciendo política, porque estamos adjetivando, usando palabras, usando verbos, los elegimos, los seleccionamos, y generamos una opinión.

Mariano Jordan, mejor conocido como "El Gordo Ventilador"

Yo tuve depresión varias veces. En 2001 con la crisis, después con la pandemia, que muchos quedamos tristes porque era jodido el encierro. No estoy diciendo que esté bien o mal, pero es algo que sufrió todo el mundo, algo nuevo para la sociedad. Cuando nació mi personaje, yo quería hacer solo fútbol, la política se la dejo a otro. Yo solamente quiero divertirme. Tal vez uno tendría que comprometerse más, pero al haber sido depresivo sos más sensible al hate.

Yo quería solo hablar de fútbol y no lastimar a nadie, porque si opinás una cosa, te dicen otra, porque si veo algo de un partido político que me parece copado, te critican otra. No la noto solo en Argentina, sino en muchas partes de Latinoamérica. Pero hay una crisis económica, tendría que ser idiota de negarlo. Y bueno, obvio, al hablar así, por supuesto que estoy haciendo política. A lo que me refiero, que no es que me meto de lleno. Yo quiero estar tranquilo, humilde con mis personajes, pero si me preguntás te puedo decir que le estoy pasando mal, y ojalá que mucha gente que la está pasando mal mejore. De corazón lo digo, sin ánimo de bardear a nadie.