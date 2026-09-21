"Si necesitás ayuda, parpadeá": el hate contra "La China" por el video que lo dejó a Icardi sin registro

Eugenia "China" Suárez recibió durísimas críticas en el video que subió a sus redes sociales y que generó que el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires le suspendiera de manera preventiva la licencia de conducir a su pareja, el futbolista Mauro Icardi. En el viral se la ve a la actriz sentada en la ventanilla del acompañante con medio cuerpo afuera. El organismo estatal además constató que el delantero tenía vencida su licencia de conducir.

La cartera a cargo del ministro Martín Marinucci cuestionó la conducta de Icardi por no frenar en el momento en que su pareja sacó su cuerpo afuera y aseguró que con su omisión podía poner en riesgo a los ocupantes del vehículo y a terceros. En relación a su licencia, estaba vencida desde mayo y, en ese sentido, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial aplicó una inhabilitación preventiva desde el último domingo.

Ahora Icardi deberá tramitar una nueva licencia en la juridiscción en la que reside de la provincia de Buenos Aires. Para lograrlo, tendrá que atravesar una evaluación psiquiátrica y física que determinará si es apto para volver a conducir, luego de la falla que desde el Ministerio de Transporte provincial identificaron como una omisión importante qu descuidó la seguridad de terceros.

El video de la "China"

Más allá de la polémica por la exposición que hizo de Icardi, el video que subió Suárez despertó muchas críticas y comentarios odiantes por el mensaje que dejó la actriz. "No necesito manifestar porque ya llegó el hombre que pedí", es la frase que aparece sobre la pantalla. "Evidentemente manifesté bien. Nadie fue obligado a hacer este video", bromeó enseguida en la publicación.

El informe de la inhabilitación de la licencia de conducir que sufrió Mauro Icardi por parte de la provincia de Buenos Aires.

Las respuestas que generó el postulado de la actriz, a partir del origen de su romance con el ex marido de Wanda Nara, fueron notables. "No, no manifestaste se lo sacaste a otra reina", escribió una usuaria. "Chinita procurá no manifestar más con hombres casados", siguió otra cuenta en el mismo sentido.

"Dime de qué alardeas y te diré de qué careces", sumó una tercera persona que aportó al "cringe" generalizado que confirmaron otros comentarios. Otro de los ejes de las respuestas estuvo en la cara del futbolista, que no parecía cómodo con el accionar de su novia. "Mauro si necesitas ayuda parpadeá dos veces", escribieron, en uno de los comentarios más populares de la publicación.