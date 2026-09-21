La emoción de Sergio Lapegüe por la llegada de su primera nieta: "De esas que no se explican"

La familia Lapegüe atraviesa uno de sus momentos más especiales. El pasado 18 de septiembre, Mica Lapegüe se convirtió en mamá por primera vez con la llegada de Delfina y quien no pudo ocultar la emoción fue Sergio Lapegüe, que estrenó un nuevo rol en su vida: el de abuelo.

Completamente movilizado por el nacimiento de su primera nieta, el periodista compartió en sus redes sociales un emotivo carrete con algunas de las primeras imágenes de la bebé y dejó en evidencia la felicidad que atraviesa a toda la familia: "Llegaste, Delfina. Y con vos llegó una emoción nueva, de esas que no se explican. Te miro. Te admiro en silencio. Felicito a estos padres que te dan amor. El más puro de todos", escribió.

"Llegaste, Delfina", el mensaje de Sergio Lapegüe

Las fotografías reflejan justamente esa emoción difícil de poner en palabras. En una de ellas, el conductor aparece contemplando a su nieta en la clínica, mientras detrás suyo se puede ver a Mica sonriendo ante la reacción de su papá. La mirada del flamante abuelo permaneció puesta en Delfina en cada uno de los registros que decidió compartir.

Pero Sergio no fue el único que estrenó este nuevo rol. Junto a su esposa, Bochi, comenzaron a transitar la experiencia de ser abuelos por primera vez. "Somos abuelos primerizos y todavía estamos aprendiendo cómo se siente este amor... pero ya sabemos que nos cambiaste la vida para siempre", continuó el periodista.

El tierno posteo de Sergio Lapegüe tras convertirse en abuelo

El carrete también incluyó una postal familiar en la que aparecen todos reunidos conociendo a la recién nacida, en medio de la felicidad por su llegada. Además, Lapegüe mostró una tierna fotografía de los pequeños pies de Delfina, quien nació con un peso de 3,360 kilos.

Entre las imágenes tampoco podía faltar uno de los momentos más significativos para el conductor: la primera vez sosteniendo a su nieta en brazos. Con Delfina sobre su pecho, Sergio volvió a mostrar la emoción que lo acompañó desde el nacimiento y que plasmó en cada palabra de su publicación: "Una nueva historia que recién empieza", cerró Sergio Lapegüe, sintetizando el comienzo de esta nueva etapa familiar.

Sergio Lapegüe presumió a su nieta

Bochi también expresó lo que significó para ellos la llegada de su primera nieta. "Se detuvo el mundo, la prioridad de la vida, el amor de la familia siempre", escribió la esposa del periodista.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de cariño de seguidores y famosos que acompañaron a la familia en este momento. Entre fotos familiares, miradas cargadas de emoción y las primeras postales de Delfina, Sergio Lapegüe dejó registrado el comienzo de una faceta completamente nueva en su vida: la de abuelo primerizo.